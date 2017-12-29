1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi sorusu cevabını buldu. Hafta sonuyla yılbaşı tatilini birleştirerek plan yapmak isteyenler yılbaşının resmi tatil olup olmadığını merak ediyorlar. Aynı zamanda öğrenciler de aynı cevabı merak ediyordu. 2018 resmi tatil günlerine göre ise 1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi sorusu da yanıtını buldu.

1 Ocak’ta okullar tatil mi?

Açıklanan resmi tatil günlerine göre 1 Ocak’ta okullar tatil edilecek. Milyonlarca öğrencinin yanı sıra öğrenciler de 3 gün tatil yapmış olacaklar.

2018 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

2018 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

15 Haziran 2018 Cuma günü Ramazan Bayramı 1. günü.

16 Haziran 2018 Cumartesi günü Ramazan Bayramı 2. günü.

17 Haziran 2018 Pazar günü Ramazan Bayramı 3. günü.

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

20 Ağustos 2018 Pazartesi günü (Kurban) arefe günüdür.

21 Ağustos 2018 Salı günü Kurban Bayramı 1. günü.

22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Kurban Bayramı. 2. günü.

23 Ağustos 2018 Perşembe günü Kurban Bayramı. 3. günü.

24 Ağustos 2018 Cuma günü Kurban Bayramı. 4. günü.