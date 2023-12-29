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1 Ocak’ta yüz binler Ayasofya Camii’de sabah namazında kimyama duracak

İstanbul Müftülüğü, 1 Ocak 2022 Pazartesi günü sabah namazı buluşmasına tüm vatandaşları davet etti. Müftülükten yapılan açıklamada, "Ayasofya'dan Galata Köprüsü'ne ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet'' yürüyüşüne davetlisiniz.” denildi.

17:15 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 17:17 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
1 Ocak'ta sabah namazı buluşması hangi camilerde?
1 Ocak'ta sabah namazı buluşması hangi camilerde?

İstanbul'da 1 Ocak 2024 günü "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Yürüyüş öncesi yüz binler camilerde sabah namazında buluşacak.

İstanbul Müftülüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “1 Ocak 2024 günü 06:45'te Ayasofya'da kılınacak Sabah Namazının akabinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş' ın katılımı ile Ayasofya'dan Galata Köprüsü'ne ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet'' yürüyüşüne davetlisiniz.” denildi.

1 Ocak sabah namazları hangi camilerde kılınacak?

Yüz binlerce kişi 1 Ocak 2024 günü Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde sabah namazında buluşacak.

Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için İstanbullulara tarih bir çağrı yaptı. “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla 1 Ocak 2024 sabahı Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde sabah namazı için buluşan yüz binlerce insan saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşarak, Filistinli mazlumların yanında olunduğunu dünyaya bir kez daha haykıracak.

#1 Ocak sabah namazı buluşması
#Ayasofya Camii
#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'
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