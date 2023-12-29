1 Ocak sabah namazları hangi camilerde kılınacak?

Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için İstanbullulara tarih bir çağrı yaptı. “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla 1 Ocak 2024 sabahı Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde sabah namazı için buluşan yüz binlerce insan saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşarak, Filistinli mazlumların yanında olunduğunu dünyaya bir kez daha haykıracak.