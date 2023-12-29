İstanbul'da 1 Ocak 2024 günü "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Yürüyüş öncesi yüz binler camilerde sabah namazında buluşacak.
İstanbul Müftülüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “1 Ocak 2024 günü 06:45'te Ayasofya'da kılınacak Sabah Namazının akabinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş' ın katılımı ile Ayasofya'dan Galata Köprüsü'ne ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet'' yürüyüşüne davetlisiniz.” denildi.
1 Ocak sabah namazları hangi camilerde kılınacak?
Yüz binlerce kişi 1 Ocak 2024 günü Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde sabah namazında buluşacak.
Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için İstanbullulara tarih bir çağrı yaptı. “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla 1 Ocak 2024 sabahı Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde sabah namazı için buluşan yüz binlerce insan saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşarak, Filistinli mazlumların yanında olunduğunu dünyaya bir kez daha haykıracak.