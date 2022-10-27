Altının kilosu ne kadar?

Altın piyasasında, en düşük 985 bin lira, en yüksek 1 milyon 5 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesi olan 1 milyon liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 515 milyon 157 bin 535,07 lira, işlem miktarı ise 3.548,18 kilogram oldu.

27 EKİM 2022 ÇARŞAMBA ALTIN VERİLERİ

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.000.000,00 1.677,00

En Düşük 985.000,00 1.645,00

En Yüksek 1.005.000,00 1.675,30

Kapanış 1.000.000,00 1.660,30

Ağırlıklı Ortalama 987.917,29 1.659,60

Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.515.157.535,07

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.548,18

REKLAM

Toplam İşlem Adedi 97