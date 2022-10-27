Özgün Altının kilosu ne kadar?
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Altının kilosu ne kadar?

1 Gram Altın bugün 994,51 TL seviyesinden işlem görerek yüzde 0,09 düşüş kaydetti. 1000 Gram Altın alış fiyatı 994.297,00 TL olarak dikkat çekerken, yine 1000 Gram Altın satış fiyatı 994.507,00 TL olarak göze çarpıyor. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı. Peki Bugünkü altın verileri nedir? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1000 Gram altın ne kadar?
Kilo altın

Altın piyasasında, en düşük 985 bin lira, en yüksek 1 milyon 5 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesi olan 1 milyon liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 515 milyon 157 bin 535,07 lira, işlem miktarı ise 3.548,18 kilogram oldu.

27 EKİM 2022 ÇARŞAMBA ALTIN VERİLERİ

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.000.000,00 1.677,00

En Düşük 985.000,00 1.645,00

En Yüksek 1.005.000,00 1.675,30

Kapanış 1.000.000,00 1.660,30

Ağırlıklı Ortalama 987.917,29 1.659,60

Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.515.157.535,07

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.548,18

Toplam İşlem Adedi 97

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ÖZGÜN
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