15 Günlük Hava Durumu

Kars, Kayseri, Erzurum, Muş ve Doğu Karadeniz ve çevrelerinde kar yağışı etkili olurken iç bölgelerde sağanak yağış ile birlikte hava sıcaklıklarında düşüşler bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı Ocak ayına kadar beklenmezken, Ankara’da Aralık ayında kar bekleniyor.

Hava Durumu 15 günlük tahminlerine göre, Yurt genelinde parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğu kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Konya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Antalya ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışların zaman zaman etkisini arttırarak akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Gün içinde Antalya’da sel olma ihtimalinin yüksek olacağı tahmin edilmekte. Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı şehirlerimizdeki hava durumu tahminleri;

İstanbul hava durumu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Adana hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Antalya hava durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara hava durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli