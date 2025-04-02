200'ü aşkın daire satışa sunulacak! TOKİ son dakika duyurdu, 11 bin TL taksitle konut fırsatı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Çankırı başta olmak üzere birçok şehirde konut satışına hazırlanıyor. Genellikle 120 ay vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla sunulan projeler, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. Yeni duyurulan proje kapsamında 200’den fazla konut satışa çıkarılacak. 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan taşınmazlar için başvurular, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve yetkili bankalar aracılığıyla yapılabilecek.

TOKİ 200'Ü AŞKIN DAİRE SATACAK

TOKİ, Çankırı Kurşunlu 3.Etap (Yenimahalle) 349 Konut Projesinde 2+1 188 adet ve 3+1 9 adet daire, Çankırı Kurşunlu 4.Etap Projesinde 2+1 7 adet ve 3+1 7 adet konut satışı yapılacağını resmen duyurdu. Satışa çıkartılacak toplam daire adeti ise 211.

Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacak konutlardan en uygunu; 477.106,66 TL peşinat, 120 ay vade ve 11.927,67 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak. Bahsedilen taşınmaz 2+1.

En pahalı daire ise; 805.883,67 TL peşinat, 120 ay vade ve 20.147,09 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak. Söz konusu taşınmaz 3+1.

TOKİ tarafından Çankırı'da satılacak taşınmaz listesi şu şekilde;

KONUTLAR İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ tarafından Çankırı'da satılacak söz konusu daireler için başvuru tarihleri 07 Nisan 2025 - 18 Nisan 2025 olarak belirtildi. Başvuru yapılacak banka şubesi ve sözleşme imzalanacak banka şubesi TC. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olarak açıklandı. Başvuru bedeli ise 10.000 TL.

Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1 olarak duyuruldu. Kura tarihi 25 Nisan 2025.Temerküz banka şubesi ise, TC. Ziraat Bankası AŞ. Kurşunlu/Çankırı.

Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 05 Mayıs 2025 - 16 Mayıs 2025 ve yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 26 Mayıs 2025 - 28 Mayıs 2025. Bu noktada asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan taşınmazlar için olduğu açıklandı.

ÇANKIRI'DAKİ TAŞINMAZLARLA İLGİLİ DİĞER DETAYLAR

Çankırı'da satılacak söz konusu konutlar için başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını tamamlamış olma şartlarının aranacağı açıklandı.