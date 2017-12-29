2018 asgari ücret açıklanıyor

2018 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı haberimizde. Milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret zammı yapılan resmi açıklamaya göre 29 Aralık 2017 günü saat 14.00'te açıklanacak. İşte 2018 asgari ücret zammı...

Asgari Ücretlilerde Vergi Çalışmaları Yapılmıştır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretlilerde yapılan vergi dilimi kesintisine ilişkin, “Bu konu hassas bir konu, 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu ve gereği şu anda yapılmıştır. Endişeye, tereddüde, sıkıntıya gerek yok” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi gazetecilerin asgari ücret alan vatandaşların vergi dilimine girmesine ilişkin sorusunu yanıtladı. Asgari ücretlilerin vergi dilimine girmesinin Ağustos ayı itibariyle hükümetin gündeminde olduğunu belirten Sarıeroğlu, “Başbakanımızın asgari ücret tespit edildiği zaman yılbaşında zaten bir açıklaması vardı. ‘Asgari ücretli kardeşlerimiz ocak ayında ne alıyorsa aralık ayında da bu ücreti net olarak almaya devam edecekler’ diye.

Bugüne kadar AK Parti olarak bütün verdiğimiz sözlerin arkasında durduk. Asgari ücret konusu da ülkemiz açısından hassas bir konu” diye konuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerinde durdukları en yoğun konulardan birinin bu olduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu şunları kaydetti:

“Asgari ücretli kardeşlerimizin vergi dilimine girmesi sebebiyle yaşadıkları kayıpları telafi edeceğimizi ve hazineden karşılayacağımızın beyanını Başbakanımız verdi. Şu an Meclisin Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen Maliye Bakanımızın torba tasarısında bu konu zaten yer alıyor. Eylül, ekim, kasım, aralık aylarında vergi dilimi nedeniyle yaşanan kayıpları telafi edeceğimize ilişkin metni yasa tasarısına koyduk. 27 Eylül itibariyle Meclisimizde, şu anda da Plan Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. En kısa zamanda Genel Kurula inecek. Yasalaştıktan sonra da eylülden itibaren asgari ücretlilerimizin yaşamış olduğu kayıp telafi edilecek. Hiç kimse endişe etmesin. Biz özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçinin, işverenin, çiftçinin, esnafın, tüm kesimimizin hakkı ve hukuku konusunda hassasiyetle çalışıyoruz. Hiç kimsenin bir hak kaybına, hiç kimsenin herhangi bir tereddüde düşürecek konu ile ilgili duyarsız kalmamız söz konusu olmaz. Bununla ilgili çalışmaları yaparız ve gereğini de yerine getiririz. Bu konu hassas bir konu, 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu ve gereği şu anda yapılmıştır. Endişeye, tereddüde, sıkıntıya gerek yok diye ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMELER HAFTAYA BAŞLAYACAK

Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, aralık ayının ilk haftasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.Bakanlıktaki toplantının ardından Türk-İş ve TİSK'in ev sahipliğinde de toplantılar yapacak Komisyon, son toplantısını aralık ayı bitmeden Bakanlıkta yaparak 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIR?

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK PRİMİ% 14 248,85

İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 17,78

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 93,32

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31

DAMGA VERGİSİ% 0,759 13,49

KESİNTİLER TOPLAMI 373,44

NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.404.06

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK PRİMİ% 14 248,85

İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 17,78

KESİNTİLER TOPLAMI 266,63

NET ASGARİ ÜCRET 1.510,87

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***) 275,51

İŞSİZLİK SİG. FONU% 2 35,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 275,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 2 35,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56

Asgari Ücret 2017 Yılı Tablosu:

2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi )

Brüt Ücret 1.777,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 TL

Gelir Vergisi Matrahı 1.510,88 TL

Gelir Vergisi 226,63 TL

Damga Vergisi 13,49 TL

Kesintiler Toplamı 506,75 TL

Asgari Geçim İndirimi

(Bekâr ve Çocuksuz) 133,31 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)

(Bekar ve Çocuksuz) 1.404,06 TL

2017 ASGARİ ÜCRET AGİ DAHİL NE KADAR?

MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Bekar) 1.404,06 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.430,73 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.450,72 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.470,72 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.497,38 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.404,06 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.424,06 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.444,06 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.470,72 TL

İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret 1.777,50 TL

SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) 275,51 TL

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU 35,55 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 2.088,56 TL

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ KAPICILAR İÇİN

2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi)

Brüt Ücret 1.777,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 TL

Kesintiler Toplamı 266,63 TL

NET ÜCRET 1.510,87 TL

KAPICILAR İÇİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret 1.777,50 TL

SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) 275,51 TL

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU 35,55 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (*) 2.088,56 TL

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı

Maliye Bakanı; Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci ve personele yapılan giderler karşılığında ilgili devletler veya uluslararası kuruluşlar tarafından ödenen tutarları; NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için ödenecek tutarları devretmeye yetkili olacak.

Maliye Bakanı ayrıca; gümrük idarelerince tahsil edilerek TRT'ye intikal ettirilen bandrol ücretlerinin yüzde 2'si oranında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hizmetleri için söz konusu kurumca ödenecek tutarlar ile aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan ilgili idare bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yıl içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye de yetkili olacak.

Kamu idareleri, sürekli işçi ve geçici işçileri bütçe tertiplerinde yer alan ödenekleri aşmayacak sayı ve süreyle istihdam edebilecek. Bu işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerinden doğan yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek ihtiyaçlarını, ödenek aktarmak suretiyle karşılamaya Maliye Bakanı yetkili olacak.

Kamu idarelerinin harcama yetkilileri; sürekli işçiler ile ilgili kanuna göre çalışacakları geçici işçilerin fazla çalışmaları karşılığı öngörülen ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla süreli çalışma veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla sureli çalışma veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlü olacak.

Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücreti ödemelerine ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç, fazla sureli çalışma veya fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamayacak.

Sigorta primleri ertelendi

Çanakkale SGK İl Müdürü Basri Tümsek, Sigorta Primleri ertelemeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Çanakkale SGK İl Müdürü Basri Tümsek yaptığı yazılı açıklamada; "2016 yılında asgari ücretin 1.273,50.-TL den 1.647,00.-TL ye artması nedeniyle işverenlerimiz üzerindeki işçilik maliyetini azaltmak gayesiyle 2016 yılında asgari ücret desteği getirilmiş ve 2017 yılında da devam ettirilmiştir. Buna ilave olarak asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak - Şubat aylarına ait sigorta primlerinin ödenmesi ise kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir. İlimizde ertelenen sigorta primlerinden; 2016 Aralık ayından17.548.079,34.- TL, 2017 Ocak ayından 17.829.234,48 TL, 2017 Şubat ayından17.709.533,18 TL kalan alacağımız bulunmaktadır. Ertelenen sigorta primlerinin ilkinin ödeme süresi gelmiştir. Bu nedenle, 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primlerinin 2017 yılı Ekim ayinin sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerimizin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları, prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesine bağlıdır. Ayrıca, süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin hâlihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları ve bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödemesi süresi gelmiştir. Ertelediğimiz sigorta primlerinizi zamanında ödenmesi unutulmamalıdır" dedi.