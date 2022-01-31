Özgün 2022 AGİ verilecek mi? Zamlı maaşlarda AGİ dahil mi?
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2022 AGİ verilecek mi? Zamlı maaşlarda AGİ dahil mi?

2022 yılı asgari ücret zammı yüzde 50 olarak belirlendi. Yeni yılda asgari ücrete gelen zam ile birlikte vergi muafiyeti de getirildi. Bu durumda AGİ ücretleri asgari ücrete dahil edildi. Ocak ayı maaşları 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle alacak olan milyonlarca çalışan zamlı asgari ücret maaşlarında AGİ'nin dahil olup olmayacağını merak ediliyor. Peki, 2022 AGİ var mı? Zamlı maaşlara AGİ dahil mi? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 AGİ verilecek mi? Zamlı maaşlarda AGİ dahil mi?
agi

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 asgari ücret zammı sonrası 4 bin 250 liraya yükselen asgari ücretin ne zaman hesaplara yatacağı Şubat ayında aylıklara yansıyıp yansımayacağı merakla araştırılıyor. Peki, yeni zamlı maaşlarda AGİ olacak mı?

ZAMLI MAAŞLARA AGİ DAHİL Mİ?

Bilindiği gibi maaş ne olursa olsun daha önce AGİ miktarları asgari ücret üzerinden hesaplanıyordu. Yani tüm çalışanlar ücretleri yüksek de olsa asgari ücretteki verginin iadesini alıyorlardı.

Şimdi memurlar dahil tüm çalışanların ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna oldu. Dolayısıyla AGİ de ortadan kalktı. Bu yüzden yüksek ücret alanlar da AGİ alamayacak. Ancak iade dışındaki vergiden kaynaklı artıştan yararlanabilecek.

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