2022 AGİ verilecek mi? Zamlı maaşlarda AGİ dahil mi?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 asgari ücret zammı sonrası 4 bin 250 liraya yükselen asgari ücretin ne zaman hesaplara yatacağı Şubat ayında aylıklara yansıyıp yansımayacağı merakla araştırılıyor. Peki, yeni zamlı maaşlarda AGİ olacak mı?

ZAMLI MAAŞLARA AGİ DAHİL Mİ?

Bilindiği gibi maaş ne olursa olsun daha önce AGİ miktarları asgari ücret üzerinden hesaplanıyordu. Yani tüm çalışanlar ücretleri yüksek de olsa asgari ücretteki verginin iadesini alıyorlardı.

Şimdi memurlar dahil tüm çalışanların ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna oldu. Dolayısıyla AGİ de ortadan kalktı. Bu yüzden yüksek ücret alanlar da AGİ alamayacak. Ancak iade dışındaki vergiden kaynaklı artıştan yararlanabilecek.