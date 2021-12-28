2022 Süper Lig ara transfer ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekiplerinin ara transfer dönemi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de ilk devre sona erdi, gözler yapılacak transferlere çevrildi. Peki, ara transfer dönemi ne zaman?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
SÜPER LİG DEVRE ARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig 19.haftası geride kaldı. Takımlar şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıkarken devre arası hakkında araştırmalar çoğaldı. 19 haftayı geride kalırken Süper Lig devre arası 19.haftanın tamamlanmasıyla başlayacağı biliniyordu. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta son buldu.