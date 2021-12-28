Özgün 2022 Süper Lig ara transfer ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
ÖZGÜN HABERLER

2022 Süper Lig ara transfer ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Süper Lig heyecanı devam ederken futbolseverler ara transfer dönemi hakkında araştırma yapıyor. Transfer sezonu için geri sayım başladı. 2021-2022 Süper Lig sezonunun ilk yarısı sona ermesinin ardından, ara transfer dönemi gündeme gelmeye başladı. Peki 2021 2022 Süper Lig devre arası ne zaman, kaç gün sürecek? Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi için detaylı bilgiler

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Süper Lig ara transfer ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
ara transfer

Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekiplerinin ara transfer dönemi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de ilk devre sona erdi, gözler yapılacak transferlere çevrildi. Peki, ara transfer dönemi ne zaman?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

SÜPER LİG DEVRE ARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig 19.haftası geride kaldı. Takımlar şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıkarken devre arası hakkında araştırmalar çoğaldı. 19 haftayı geride kalırken Süper Lig devre arası 19.haftanın tamamlanmasıyla başlayacağı biliniyordu. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta son buldu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun Nedim Şenerin TVNETte gündeme getirdiği onlarca iddiadan yalnızca birisine karşı çıktı

İBB Sözcüsü Murat Ongun Nedim Şener'in TVNET'te gündeme getirdiği onlarca iddiadan yalnızca birisine karşı çıktı
Denizlispordan Türkiye Kupasında büyük sürpriz: Galatasaray kupadan elendi

Denizlispor'dan Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz: Galatasaray kupadan elendi
Hakkı Bulutla kendine geldi

'Hakkı Bulut'la kendine geldi'

Bitkin haldeki şahin şarkılarla canlandırıldı.

​Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere 'burs-kredi' müjdesi.

Trabzonspor üst turda

Trabzonspor üst turda

​Bordo mavililer, Boluspor'u Koita'nın golüyle eledi.

​Türkiye'nin 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası ilk açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.