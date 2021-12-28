2022 Süper Lig ara transfer ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Süper Lig heyecanı devam ederken futbolseverler ara transfer dönemi hakkında araştırma yapıyor. Transfer sezonu için geri sayım başladı. 2021-2022 Süper Lig sezonunun ilk yarısı sona ermesinin ardından, ara transfer dönemi gündeme gelmeye başladı. Peki 2021 2022 Süper Lig devre arası ne zaman, kaç gün sürecek? Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi için detaylı bilgiler



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