İcra Müdürlüğü Sınavı 2022 başvuru kılavuzu yayımlandı!

ÖSYM tarafından 2022 icra sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. İcra Müdürlüğü Sınavı başvuruları 23 Şubat tarihine kadar devam edecek. Peki, İcra Müdürlüğü Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

İCRA SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra), 03 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 16 – 23 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

İCRA SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

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2022 İCRA SINAVI NE ZAMAN?

2022 İcra sınavının yapılacağı tarih belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı, 3 Nisan 2022 tarihinde yapılacak.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcılarını seçme sınavı için başvuru ücreti 300 TL olarak belirlendi. Adaylar sınav ücretini ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) sistemi üzerinden yapabilecek.

Sınava girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklar. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (450,00 TL) yatıracaklar.