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Özgün MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç ekranı
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MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç ekranı!

ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi sınavı MSÜ sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. MSÜ sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. MSÜ sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sınavdan kısa süre sonra soru ve cevaplar yayınlandı. İşte MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve MSÜ sınavı soru ve cevapları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
msü 2022 sınav sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yapıldı. Şimdi ise sınava katılan adaylar için sonuç beklentisi başladı. Peki, 2022 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ 2022 SORU VE CEVAPLARI

2022 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. Yapılan açıklamada, "27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur."

"Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." şeklinde ifadeler yer verildi.

MSÜ TEMEL SORU KİTAPÇIĞINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

MSÜ sınavının ardından ilk yorumlar ise sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapıldı.

Yorumlarda ağırlık ise MSÜ'nün deneme sınavları ve özellikle de geçmiş yıllardaki MSÜ sınavlarına göre daha kolay olduğu yönündeydi.

Öte yandan MSÜ'nün kolay geçmesini YKS'nin ilk basamağı olan TYT sınavının zor geçeceği yönündeki tahminlere yol açması ise dikkat çekti.

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