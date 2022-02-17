Tapu Masrafı Sorgulama: 2022 Yılı Tapu Masrafları Ne Kadar Tutuyor?

2022 Tapu masrafları ne kadar oldu? Tapu masrafları, emlak alım satım işleminde bulunacak kimseler tarafından araştırılıyor. Tapu alım satım işi olanlar, devir için belli tutarlarda masraf ödüyor. Ev, arsa, arazi ve işyeri gibi gayrimenkullerin tapu devir işlemlerinin nasıl gerçekleştirğine dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Tapu Masrafını Kim Öder?

Aksi bir durum olmadıkça tapu masrafları hem alıcıdan hem de satıcıdan eşit olarak tahsil edilir. Hem satıcıdan hem de alıcıdan alınması gereken satıii bedelinin %2’si oranında tehsil edilmesi gerekir.

Tapu Harcı Nereye Yatırılır?

Tapu harcı yatırılacağı yer eskiden sadece Halk Bankası ve Ziraat Bankası idi. Fakat günümüzde tüm bankalarda tapu masrafları ödemeleri yapılabilir. Gelişen teknoloji ile ayrıca ev satın alan veya satan kişiler e-devlet aracılığı ile tapu masrafı ödemesi yapabilirler. E-devletteki “Tapu ve Kadastro Ücreti ve İşletme Sermayesi” sorgulamak için internet sayfasındaki gerekli tüm bilgiler doldurulmalıdır. İnternet üzerinden tapu masraf ödemesi yapıldığında hem daha hızlı işlem yapılabilir hem de kişiler zamandan tasarruf edebilirler. Tapu harcının ödenebileceği bankalar şunlardır:

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• Ziraat Bankası

• Halk Bankası

• İş Bankası

• Yapıkredi Bankası

• Garanti Bankası

• Şekerbank

• Albaraka Türk Katılım Bankası

• Türkiye Finans Katılım Bankası

• Turkısh Bank

Ziraat Bankasından Tapu Masraflarını Kimler Ödeyebilir?

Tapu harcının Ziraat bankasından ödenmesi için şunlar gereklidir:

• Tapu sicili hizmeti alan kişiler Ziraat bankası’na tapu masrafı ödemelidir.

• Tapu Müdürlüğü tarafından ev satın alan kişinin işlemi olan tapu ödemesi Ziraat Bankası’na ödemelidir.

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• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi Ziraat Bankası’na tapu ödemesi yapabilirler.

• Gayrimenkul alış ve satışlarında tapu bedeli Ziraat Bankası’na ödenebilir.

Ziraat Bankası’na ödenebilecek tapu masraf miktarı ödeme şartları şunlardır:

• Tapu Müdürlüğünden alınan hizmet tapu masrafı ödeme bildirimi kısa mesaj ile yapılmalıdır.

• Tapu Dairesi tarafından gönderilen kısa mesajda yer alan banka hesap numarası benkaya iletildiğinde Ziraat Bankası üzerinden tapu masrafı ödenebilir.

• Tapu masraf ücreti bankadan kısa mesaj ile öğrenildiğinde ücreti ödemesi gereken kişiler tapu masraf ödemesi yapabilirler.

İnternet Üzerinden Tapu Masraf Ödemesi Nasıl Yapılır?

Tapu harcının internet üzerinden ödenmesi için ilk olarak Tapu ve Kadastro Müdürlüğü internet adresine giriş yapılmalıdır. “Tapu ve Genel Kadastro Elektronik Koleksiyonları” internet sayfasına girilmelidir. Ardından çıkan internet sayfasındaki “Gider Tahsilatı” sekmesi seçilmelidir. İnternet sitesinde yer alan “Gelir Yönetimi/ Tapu ve Kadastro Ücreti Sorgulama ve Ödeme” başlığı altındaki “Elektronik Thasilat Seri Numarası” girilmelidir. Ardından ara butonuna basılarak gayrimenkulun sahip olduğu tapu masrafı bedeli sorgulanabilir. İnternet üzerinden tapu masraf ödemesi yapılırken kredi kartı bilgileri girilmelidir ardından ise tapu masraf ödeme işlemi gerçekleştirilmiş olur.

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Tapu Masraf Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Tapu harç sorgulaması “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün” resmi internet sitesine girildikten sonra görüntüleme teknolojileri kullanılarak teknolojik bir harita görünümü elde edilir. Harita üzerindeki kısayol işlevi ile parsel sorgulama yapılabilir. Bu kısayol işlevi ile büyük ölçeğe sahip mesafe ölçümleri yapılabilir. Tüm resmi tapu harç sorgulamaları e-devlet üzerinden yapılabilir. E-devlet üzerinden tapu masraf sorgulaması yapmak isteyen kişilerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) kayıtlı olmaları gereklidir. TAKBİS’e kayıtlı olmayan kişilerin tapu masraf sorgulama işlemi yapabilmesi için en yakında bulunan PTT şubesine gitmeleri gerekir. Bu PTT şubesinden e-devlet şifresi alınarak TAKBİS’e kayıt gerçekleştirilir ve ardından tapu masraf işlemleri yapılabilir.

TAPU MASRAF SORGULAMA EKRANI