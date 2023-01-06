Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), engelli kişilerin kamu kurumlarında çalışabilmeleri için EKPSS sınavını düzenliyor. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından başlayan 2023 EKPSS tercihleri 5 Ocak – 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
EKPSS tercihleri dün itibariyle başladı. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak tercihlerini ÖSYM’ye bildirebilirler.
EKPSS tercih kılavuzu
Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ortaöğretim düzeyi kadrolarTablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilmiştir.
EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekleyiniz.
EKPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans 2023 atama puanları ve kontenjanları
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