Özgün EKPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans 2023 atama puanları ve kontenjanları
ÖZGÜN HABERLER

EKPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans 2023 atama puanları ve kontenjanları

EKPSS sınavlarının tamamlanmasıyla gözler tercih tarihlerine çevrildi. Memur olmak isteyen vatandaşların gündeminde EKPSS tercihleri yerini aldı. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından başlayan EKPSS tercihleri 5 Ocak – 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki 2023 EKPSS atama puanları kaç? İşte EKPSS hizmetli kaç puanla atanır 2022? EKPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans 2023 atama puanları ve kontenjanları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 EKPSS atama puanları: ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu ortaöğretim, önlisans, lisans atanma puanları kaç? Memur atama kontenjanları
EKPSS 2023 atama puanları, kontenjan ve branş dağılımı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), engelli kişilerin kamu kurumlarında çalışabilmeleri için EKPSS sınavını düzenliyor. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından başlayan 2023 EKPSS tercihleri 5 Ocak – 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

EKPSS tercihleri dün itibariyle başladı. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak tercihlerini ÖSYM’ye bildirebilirler.

EKPSS tercih kılavuzu

Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ortaöğretim düzeyi kadrolarTablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilmiştir.

EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekleyiniz.

EKPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans 2023 atama puanları ve kontenjanları

ÖSYM EKPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak 2023 Cuma maç programı
ÖZGÜN
Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak 2023 Cuma maç programı
Togg Amerikalıları mest etti

Togg Amerikalıları mest etti

Türkiye'nin teknoloji hazinesini gören telefona sarıldı.
Bir ilimizde daha petrol heyecanı

Bir ilimizde daha petrol heyecanı

'Tarihi kayıtlara göre 4 bölgede var.'
Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Olağanüstü hal ilan edildi: Can kayıpları var.

​Cep telefonu alımına kredi düzenlemesi.

Cezaevi aracına yönelik saldırının azmettiricisiydi.

​Geliri düşük olana daha fazla destek.

Uçaklara dahi ateş ettiler: Çok sayıda polis yaralandı.

Virüsün yayılma hızı endişelere neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.