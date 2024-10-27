Mevlid Gecesinin yaklaşmasıyla birçok kişi Mevlid Gecesinin tam olarak hangi tarihte olduğunu merak ediyor. Peki 2025 yılı Mevlid Gecesi ne zaman?

2025 Mevlid Gecesi ne zaman?

Mevlid Gecesi 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.

Mevlid Gecesi nedir, Bu gecede ne oldu?

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir. Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.