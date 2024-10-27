Mevlid Gecesinin yaklaşmasıyla birçok kişi Mevlid Gecesinin tam olarak hangi tarihte olduğunu merak ediyor. Diyanet takvimine göre, 2025 yılı Mevlid Gecesi gecesinin ne zaman idrak edileceği belli oldu. Peki Mevlid Gecesi ne zaman, kandil hangi güne denk geliyor? Cevabını haberimizde bulabilirsiniz.
Mevlid Gecesinin yaklaşmasıyla birçok kişi Mevlid Gecesinin tam olarak hangi tarihte olduğunu merak ediyor. Peki 2025 yılı Mevlid Gecesi ne zaman?
2025 Mevlid Gecesi ne zaman?
Mevlid Gecesi 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.
Mevlid Gecesi nedir, Bu gecede ne oldu?
Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir. Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.