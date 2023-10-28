Hava durumu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak?
İSTANBUL HAVA DURUMU
Cuma Parçalı Bulutlu 18°C 25°C
Cumartesi Çok Bulutlu 19°C 25°C
Pazar Çok Bulutlu 17°C 23°C
ANKARA HAVA DURUMU
Cuma Az Bulutlu 12°C 25°C
Cumartesi Az Bulutlu 12°C 24°C
Pazar Parçalı Bulutlu 12°C 25°C
İZMİR HAVA DURUMU
Cuma Parçalı Bulutlu 18°C 27°C
Cumartesi Parçalı Bulutlu 18°C 26°C
Pazar Parçalı Bulutlu 17°C 26°C
Bugün Hava Nasıl? (28 Ekim 2023)
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak; kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 24
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak sağanak yağışlı 26
Adana: Az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19