29 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da

parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 23 santigrat derece, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. Nem etkisiyle hissedilen sıcaklık ise 23 santigrat derece olacak. Rüzgar 8 kilometre bölü saatlik hızla batı yönünden esecek. Ankara ve İzmir'de ise önemli bir hava değişikliği beklenmiyor.