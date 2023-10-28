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29 Ekim'de hava nasıl olacak? MGM il il hava durumunu paylaştı

Ülke genelinde sıcaklıklar arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu derecelerini paylaştı. 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılacak etkinlik ve organizasyonlar öncesinde hava durumunun nasıl olacağı merak kazandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte MGM 29 Ekim 2023 Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

10:07 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 10:08 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda
ve diğer iller araştırılmaya başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak?

29 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da
parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 23 santigrat derece, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. Nem etkisiyle hissedilen sıcaklık ise 23 santigrat derece olacak. Rüzgar 8 kilometre bölü saatlik hızla batı yönünden esecek. Ankara ve İzmir'de ise önemli bir hava değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cuma Parçalı Bulutlu 18°C 25°C

Cumartesi Çok Bulutlu 19°C 25°C

Pazar Çok Bulutlu 17°C 23°C

ANKARA HAVA DURUMU

Cuma Az Bulutlu 12°C 25°C

Cumartesi Az Bulutlu 12°C 24°C

Pazar Parçalı Bulutlu 12°C 25°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cuma Parçalı Bulutlu 18°C 27°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 18°C 26°C

Pazar Parçalı Bulutlu 17°C 26°C

Bugün Hava Nasıl? (28 Ekim 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak; kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak sağanak yağışlı 26

Adana: Az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU


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