Ankara kulislerinde konuşulan çarpıcı bir iddiaya göre, doğurganlık oranlarını artırmak amacıyla üç çocuklu annelere KPSS şartı olmadan memuriyet yolu açılabilir. Meclis'e sunulması beklenen yeni kanun teklifinde, üçüncü çocuğunu dünyaya getiren kadınlara kamu kurumlarında istihdam hakkı tanınacağı ileri sürüldü. Peki 3 çocuklu anneler memur olabilecek mi? 3 çocuklu annelerin memur olma şartları neler? İşte konuyla ilgili son gelişmeler.
TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifine göre 3 çocuklu annelere KPSS şartı aranmaksızın memur olma hakkı tanınması gündemde ilk sırada yer alan konulardan. 3 çocuklu kadınların memur olabilmesi ile ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.
3 ÇOCUKLU ANNELER MEMUR OLABİLECEK Mİ? ŞARTLAR NELER?
Atamaların kura yöntemiyle yapılacağı öne sürülürken, başvuru sürecine ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirleneceği konuşuluyor. Eğitim düzeyine göre pozisyonların da şekilleneceği tahmin ediliyor. İddiaya göre; ilkokul ve ortaokul mezunları hizmetli kadrolarına, lise ve üniversite mezunları ise öğrenimlerine uygun memur kadrolarına atanacak.
Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, teklifin kısa süre içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınması bekleniyor. Eğer iddialar doğrulanırsa, bu adım Türkiye’de kamuya giriş şartlarında önemli bir değişikliğe işaret edecek.