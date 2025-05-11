yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak, kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak ve genel sağlık şartlarını taşımak gibi temel kriterler geçerli olacak.

yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak, kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak ve genel sağlık şartlarını taşımak gibi temel kriterler geçerli olacak.

İddiaya göre, söz konusu düzenleme kapsamında üç çocuk annelerine bir defaya mahsus olmak üzere kamuya atanma imkânı verilecek. Adaylardan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı istenmeyecek. Ancak kamuya yerleştirmelerde

İddiaya göre, söz konusu düzenleme kapsamında üç çocuk annelerine bir defaya mahsus olmak üzere kamuya atanma imkânı verilecek. Adaylardan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı istenmeyecek. Ancak kamuya yerleştirmelerde

Atamaların kura yöntemiyle yapılacağı öne sürülürken, başvuru sürecine ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirleneceği konuşuluyor. Eğitim düzeyine göre pozisyonların da şekilleneceği tahmin ediliyor. İddiaya göre; ilkokul ve ortaokul mezunları hizmetli kadrolarına, lise ve üniversite mezunları ise öğrenimlerine uygun memur kadrolarına atanacak.