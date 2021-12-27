Özgün 31 Aralık Cuma günü tatil mi? Yılbaşında resmi tatil var mı?
ÖZGÜN HABERLER

31 Aralık Cuma günü tatil mi? Yılbaşında resmi tatil var mı?

2021'in son günlerine yaklaştıkça yeni yıl sorgulamaları başladı. Yeni yıla 4 gün kala vatandaşlar yılbaşında resmi tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 31 Aralık'ta resmi tatil var mı? sorusu araştırılıyor. Peki, 31 Aralık Cuma yarım gün veya tam gün tatil mi? 31 Aralık'ta okullar tatil mi? Yılbaşı tatili olacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
31 Aralık Cuma günü tatil mi? Yılbaşında resmi tatil var mı?
31 aralık tatil mi

31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık tatil olacak mı, okullar açık mı? gibi sorgulamalar arttı. Yılbaşına 4 gün kala vatandaşlar yılın son günü olan 31 Aralık Cuma günü tatil olup olmadığını merak ediyor.

31 ARALIK CUMA GÜNÜ TATİL Mİ?

31 Aralık Cuma günü mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

31 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Çalışanlar 31 Aralık'ta normal mesai saatine göre çalışacak. Öğrenciler için de 31 Aralık'ta tam gün eğitim olacak.

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

Konyada maç başladı

Konya'da maç başladı

​Beşiktaş haftanın kapanışında Konyaspor'a konuk oluyor.
Satış rakamı şaşırtıyor

Satış rakamı şaşırtıyor

'Millet gülüyor bu paralarla bu araba alınır mı diye...'
26 kişiye suç duyurusu

​BDDK, kur hareketlerini manipüle edenleri isim vererek açıkladı.

​Bakanlıktan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge.

Bir ülke büyüklüğünde

Bir ülke büyüklüğünde

Bilim insanları uyardı: 10 yıl içinde çökecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.