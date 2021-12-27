31 Aralık Cuma günü tatil mi? Yılbaşında resmi tatil var mı?

31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık tatil olacak mı, okullar açık mı? gibi sorgulamalar arttı. Yılbaşına 4 gün kala vatandaşlar yılın son günü olan 31 Aralık Cuma günü tatil olup olmadığını merak ediyor.

31 ARALIK CUMA GÜNÜ TATİL Mİ?

31 Aralık Cuma günü mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

31 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Çalışanlar 31 Aralık'ta normal mesai saatine göre çalışacak. Öğrenciler için de 31 Aralık'ta tam gün eğitim olacak.

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi