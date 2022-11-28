Özgün 4A, 4B kadro nedir?
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4A, 4B kadro nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor. Söz konusu beklenen düzenleme gerçekleşirse kadroya geçen sözleşmeli personel 4A haklarına kavuşacak. Peki 4A kadro nedir? Kimler 4A, 4B kadrolu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
4A kadrosu nedir? Kimler 4A, 4B kadrolu?
4A, 4B kadrolu ne demek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda başta sözleşmeliye kadro olmak üzere pek çok konu ele alınması beklenirken; EYT, fırsatçılara verilecek cezalar ve kara harekatı gibi kritik konularda masada olacak. Beklenen düzenleme gerçekleşirse; KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar 4B kadrolarında görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. Bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

4A kadro nedir?

(A) grubu kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ile yardımcı (stajyer) (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. SGK kapsamında olanlara 4 A’lı denmektedir.

4B kadro nedir?

(B) grubu olarak adlandırılan kadrolar ise, kamu personel seçme sınavının ardından ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka her hangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. (Memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli vb. 4(b) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır.

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