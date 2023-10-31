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Emekli ikramiye ödemeleri ne zaman başlıyor?

Emekliye bir defaya mahsus ikramiye düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Emekli ikramiyesi ödemeleri Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Peki, emeklilere 5 bin TL ikramiye kimler verilecek? Emekli ikramiyesi kime yok? İşte detaylar.

09:06 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 09:28 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, 5 bin TL ikramiye kimlere verilecek?

Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, 5 bin TL ikramiye kimlere verilecek?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'na göre, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenecek. Peki, emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek, ikramiyeden kimler faydalanacak?

Kanunla 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

Emekliye 5 bin lira ödemesi nasıl yapılacak?

5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.

Emekliye ikramiyeden kimler faydalanacak?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

Ödemeden yaklaşık 12.2 milyon emekli yararlanacak ve toplam maliyeti 61 milyar lira olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre temmuz ayı itibarıyla dul ve yetimlerle birlikte toplam emekli sayısı 15 milyon 467 bin, dosya bazında emekli sayısı ise 14 milyon 667 bin kişi.

Emeklilerden 1 milyon 776 bini sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ayrıca SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra BAĞ-KUR’a tabi olarak çalışmaya devam eden kişiler bulunuyor. BAĞ-KUR’lu olarak çalışmaya devam eden emeklilerden SGDP alınmıyor ancak bunların çalışmaya devam ettikleri SGK’ya bildiriliyor. Bu şekilde emekli olduktan sonra fiilen çalışmaya devam edenler 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak.

Emekliye ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak?

Emekli ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir defaya mahsus gerçekleştirilecek 5 bin lira ikramiye ödemesinin emeklilere yaklaşık olarak Kasım ayının 15'ine kadar yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra teknik olarak çalıştık. Kasım ayının 15’ine yakın, Kasım’ın ilk döneminde inşallah bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler" dedi.

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