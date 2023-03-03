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Meral Akşener masayı patlattı: İYİ Parti 6’lı masadan kalktı mı?

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Genel Merkez'de toplandı. Toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yaptı. Akşener yaptığı açıklamada, “"En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır. 6’lı masa noter masasına dönüşmüştür” dedi.

15:43 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
6'lı masa

6'lı masa

Aday konusunda uzlaşının sağlandığı ifade edilirken İYİ Parti lideri Meral Akşener, Genel İdare Kurulu'nu toplama kararı aldı. Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

Kritik toplantı sonrası açıklama yapan Akşener'in açıklamaları şöyle: ''En sonda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim. İYİ Parti kıskaca alınmış. Bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Ucube zihniyete karşı ayakta durmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi dimdik duruyoruz. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı. Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısındayız. Biz bugünlere dayatmaya direnerek geldik. Biz bugünlere alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik. Dün gerçekleşen toplantıda adayın kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dile getirdi.

İmamoğlu ve Yavaş İYİ Parti'nin adayı mı?

Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazından altında bile yalnız bırakmadınız.

"6'lı masa noter masasına dönüştü"

Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor. 6'lı masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir.''


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir.” diyerek seçimlerin ertelenmeyeceğini duyurdu. Seçim takvimi işlerken, 6’lı masanın Cumhurbaşkan adayı halen netlik kazanmazken bir yandan da kamuoyu araştırmaları da yapılmaya devam ediliyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.


#meral akşener
#iyi parti
#6 lı masa
22 dakika önce
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Meral Akşener masayı patlattı: İYİ Parti 6’lı masadan kalktı mı?
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