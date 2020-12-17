A Roasting Lab şimdi online mağazası ile Türkiye’nin dört bir yanına hizmet veriyor

Taze Filtre Kahve

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde faaliyetlerine başlayan A Roasting Lab, son satın almalarla beraber 500 metre karenin üzerinde bir depo ve workshop alanıyla yerel ziyaretçilerine hizmet verdiği gibi, web sitesi üzerinden de tüm Türk kahve severlere taze filtre kahve olanağı sunuyor. Bugüne kadar on binlerce müşteriye ulaşan mis kokulu kahveler, özel tasarımlara sahip şık kutularda gönderiliyor.

A Roasting Lab’de satılan tüm filtre kahve çeşitleri single origin olarak kahvelerin kendi anavatanlarından gelmekte. Özel olarak üretilen, hasat edilen ve çuvallara koyulan yeşil çekirdekler, A Roasting Lab’in kavurma atölyesinde özenle kavruluyor. Ortaya orta ve koyu kavrulmuş onlarca çeşit filtre kahve çıkıyor.

En kaliteli A sınıfı çekirdeklerden hazırlanan kahveler isteğe göre öğütülüyor ve paketleniyor. Bu çekirdek kahve seçenekleri filtre kahve ve espresso olarak genelde ikiye ayrılıyor. Öğütme seçenekleri arasında “Kağıt Filtre, Metal Filtre, French Press ve Hario V60” gibi seçenekler yer alıyor. Her kahve çeşidinin 50 gram, 250 gram ve 1000 gram olmak üzere 3 farklı gramaj seçeneği yer alıyor.

A Roasting Lab ayrıca kafelere ve çeşitli e-ticaret sitelerinde satış için toptan kahve satışı da yapıyor. Oldukça uygun fiyatlarla 1 kilodan 1 tona kadar kahve sevkiyatı yapabilen marka, ticari müşterilerine özel bayi hesabı da tanımlayabiliyor.

Espresso ve Diğer Ürünler

A Roasting Lab, %100 olumlu yorumlara sahip tek üçüncü dalga kahveci olarak bilinmekte ve sadece filtre kahve değil, bir çok yan ürünün de satışını gerçekleştirmekte. Satılan single origin ve blend espresso çeşitleri de oldukça popüler. En popüler ürünleri ise Good Fellas Espresso Blend!

A Roasting Lab web sitesinden kahvelere göz atarken, yoğunluklarına, asiditelerine ve tadım notlarına göre filtreleme yapabileceğiniz harika bir sistem de bulunmakta. Böylelikle aradığınız taze kahveye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Filtre Kahve Tavsiyesi

2020 yılı içerisinde en çok tavsiye edilen filtre kahvelerden birisi A Roasting Lab’e ait Colombia Supremo’ydu. 250 gramlık paketlerde satılan, çiçek notaları ve kırmızı meyve notalarına sahip tadımıyla kendisine hayran bırakan kahve, yıkanmış çekirdeklerden oluşuyor ve Kolombiya’nın Supremo bölgesinden getiriliyor. Yüksek asidite ve orta seviyede yoğunluğa sahip gövdesiyle birçok platformda binlerce satış adedine ulaşmış durumda.

Genç bir girişimci tarafından kurulan A Roasting Lab, taze ve nitelikli kahveleriyle şimdiden birçok başarıya imza atmış durumda. Siz de taze çekirdek ve paket filtre kahve satın almak istiyorsanız A Roasting Lab’e göz atabilirsiniz.