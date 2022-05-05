Özgün FED faiz oranını kaç puan artırdı? Mayıs 2022 FED faiz kararı
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FED faiz oranını kaç puan artırdı? Mayıs 2022 FED faiz kararı

ABD Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısından çıkan faiz kararı açıklandı. Merakla beklenen FED fazi kararı ile ilgili toplantılar 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıların ardından FED faiz oranının artırıldığını açıkladı. Peki, FED fazi oranını kaç puan artırdı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı belli oldu! Mayıs ayı FED faiz oranı ne kadar arttı?
FED Mayıs ayı faiz kararı

ABD Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısı neticesinde 2000 yılından beri en yüksek miktarlı faiz artışı kararını açıkladı. Beklenen Mayıs 2022 faiz kararı belli oldu.

FED FAİZ PUANI NE KADAR ARTTI?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası açıkladı. Fed faizi yüzde 50 baz puan artırarak yüzde 1'e yükseltti.

Fed son yaptığı faiz artırımıyla birlikte 2000 yılından bu yana gerçekleşen en büyük faiz artışını yapmış oldu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı aktarıldı.

Genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte yavaşladığına dikkat çekilen açıklamada, hanehalkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada işsizlik oranının önemli ölçüde düştüğü belirtilerek "Enflasyon, salgınla ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yükselen enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtır şekilde yüksek kalmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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