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ABD seçimleri için son 4 gün! Donald Trump ile Kamala Harris karşı karşıya

ABD seçimleri için son 4 gün! Donald Trump ile Kamala Harris karşı karşıya

13:391/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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ABD seçim tarihi
ABD seçim tarihi

Kasım ayının gelmesiyle birlikte ABD seçimleri için geri sayım başladı. Her 4 yılda bir gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde bu yıl Harris ile Trump karşı karşıya gelecek. Seçimlere Son anketlerde iki adayda baş başa geldi. ABD Başkanlık Seçimi ne zaman, hangi gün? İşte 2024 ABD Başkanlık Seçim tarihi...

Kasım ayının gelişiyle birlikte dünyanın gözü ABD'de yapılacak başkanlık seçimi tarihine ve seçim öncesi anketlerdeki son duruma çevrildi. Anketlere göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris’in ülke genelinde oy oranları yüzde 48 ile eşitlendi. Peki, ABD başkanlık seçimi ne zaman?

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD 60. başkanlık seçimi 5 Kasım 2024'te oy verme işlemleri yapılacak ve sonuçlar gece geç saatlerde veya sonraki günlerde ilan edilecek. ABD başkanlık seçimlerinde bu yıl Harris ile Trump karşı karşıya gelecek.

DONALD TRUMP MI, KAMALA HARRİS Mİ ÖNDE?

Anket sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris'in oy oranları ülke genelinde eşit durumda. ABD'de güncel anketlere göre, Harris ülke genelindeki oy oranında az bir farkla Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın önünde yarışı götürürken, Trump ise, başkanlık yarışında belirleyici olacak 7 kritik eyalette Demokrat rakibinin önünde yer alıyor.



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