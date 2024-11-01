Seçimlere günler kala Başkan Biden’ın yaptığı yeni bir gaf gündemin ilk sıralarına oturdu. Biden, Madison Square Garden’daki Trump mitinginde bir komedyenin Porto Riko’yla ilgili okyanusta yüzen çöplük ifadesine cevap vermek isterken asıl çöpün Trump’ın etrafındakiler olduğunu söyledi. Pennsylvania’daki yarım milyona yakın Porto Rikolu seçmenin tepkisinin Trump’ı savunmaya zorladığı bir ortamda gelen Biden’ın gafı, Trump’ın imdadına yetişti. Biden sözlerini tevil etmeye çalıştı ve Harris de kimsenin