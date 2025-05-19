Adli tatil ne zaman başlayacak? 2025 Adli tatil tarihleri

Adliyede işleri olan vatandaşlar, yaz aylarının gelmesiyle adli tatil tarihlerini merak etmeye başladı. Adli tatil hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmemekle beraber acil niteliği taşıyan davalar nöbetçi mahkemelerce görülmektedir. Peki, 2025 Adli tatil ne zaman başlıyor?
Adli çalışanların tatilleri nedeniyle mahkemede işlemleri olan vatandaşlar "Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün kaldı?" sorularına cevap arıyor.
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?
HMK 103. maddesine göre: İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.