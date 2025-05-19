Adli tatil ne zaman başlayacak? 2025 Adli tatil tarihleri

Adli çalışanların tatilleri nedeniyle mahkemede işlemleri olan vatandaşlar "Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün kaldı?" sorularına cevap arıyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

HMK 103. maddesine göre: İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.