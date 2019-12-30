Ahmet Seyhan Sosyal Medyada Marka Yönetimi

Çünkü bu mecralar bazıları için boş vakit geçirme araçları olarak görülse de, bazılarının gelir kapısı haline geldi. İnternetin olmadığı yerlerde ulaşacakları hedef kitlenin binlerce katına ulaşılabilen sosyal medyada yükselmek artık büyük firmalar için elzem hale geldi. İşinin ehli bir sosyal medya uzmanından destek alıp kendisini tanıtmak ve yükselmek isteyenlerin ilk adresi Ahmet Seyhan oluyor.

Sosyal medya konusunda uzun yıllar çalışmış ve reklamcılık üzerine yüksek lisans dahi yapmış olan Ahmet Seyhan bugüne kadar sayısız firmayı kuruluşundan itibaren ele almış ve reklam çözümleriyle büyük bir kitleye ulaştırmıştır. Kurumsal firmalara verdiği reklam danışmanlığı hizmetiyle hangi sektörün hangi mecralarda tanıtımının yapılması gerektiğini iyi süzen, yaptğı analizlerle potansiyel müşterilere ne şekilde ulaşılacağını anlayan ve bu konuda garantili bir şekilde müşterilerine hizmet veren Ahmet Seyhan sosyal medya tanıtımı konusunda aranan isimlerin başında geliyor.

2015 yılında ilk tohumlarını attığı Moda Nas isimli giyim firması henüz tanınmıyorken kısa bir süre içinde önce bu firmaya ait patenti aldı ve sonrasında kıvrak zekasını kullanarak akıllı tanıtımlara yöneldi. Şu anda Moda Nas markası giyim sektörünün liderlerinden biri olmayı başarmış bir firma haline geldi. Instagram hesabında 300 bine yakın takipçiye ulaşan Moda Nas, online ticaret konusunda da kendisini geliştirerek en fazla giyim ürünü satan markalardan biri haline geldi.

Gel Tanıtalım, Sosyal Medya Tanıtımının Adresi Olacak

Kendisini sosyal medya reklamcılığında geliştiren Ahmet Seyhan son projesi “Gel Tanıtalım” ile bundan sonra sosyal medyada boy gösterecek. Uzun yıllardan bu yana biriktirdiği tecrübeyi müşterilerinin başarısı için harcayan Ahmet Seyhan, instagramda açtığı Gel Tanıtalım isimli sayfa üzerinden hediyeler dağıtarak hem marka sahipleri ile samimi ilişkiler kuruyor, hem de kitlesini genişleterek kendi uzmanlığından maksimum sayıda insanın faydalanmasını sağlıyor.

Eğer sizin de internette tanıtımını yapılmasını istediğiniz bir ürün ya da sıfırdan oluşturmak istediğiniz bir markanız varsa gönlünüz rahat bir şekilde Gel Tanıtalım sayfasını takip edebilir ve Ahmet Seyhan ile iletişim kurarak sosyal medya reklam çözümleri hakkında talepte bulunabilirsiniz.