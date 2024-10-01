AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

"Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayına girmemizle beraber, Aile Destek Ödemeleri de araştırılmaya başlandı. Geçen ay 10 Eylül'de hesaplara yatırılan ödemeler, hane başına 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor ve ek olarak, çocuk desteği de sağlanıyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL AYI YATTI MI?

Aile Destek ödemeleri 10 Eylül itibarıyla hesaplara yatırıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti;

İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon TL olmak üzere toplamda 3,8 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile ve Gençlik Bakanlığı, aylık ödemeleri en geç ayın 15'ine kadar yatırıyor. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı 1.250 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az 850 TL

AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)

1-2 çocuklu hanelere 350 TL

3 çocuklu hanelere 450 TL

4 çocuklu hanelere 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,