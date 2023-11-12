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Diş problemi yaşayan ancak randevu almakta zorlanan vatandaşlara müjdeli haber! Aile hekimlerinden randevu alabilecek

Aile Diş Hekimliği uygulaması, birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında bulunan bir uygulamadır. Eskişehir, Karabük ve Kırşehir'de pilot olarak başlayan "Aile Diş Hekimliği" uygulaması, gelecek yıl 20 ilde de hayata geçirilerek, kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Diş problemi yaşayan vatandaşlar, aile hekimlerinden randevu alabilecek. Peki Aile Diş Hekimliği randevusu MHRS üzerinden alınıyor mu?

10:43 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 10:45 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aile Diş Hekimi nedir, nasıl randevu alınır?

Aile Diş Hekimi nedir, nasıl randevu alınır?

Sağlık Bakanlığınca, ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesiyle bireylerin çok küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş bakımını alışkanlık haline getirmesini sağlamak ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için önemli adımlar atıldı.

Bu kapsamda, sağlık problemi ortaya çıkmadan diş çürüğü ve risk faktörlerini dikkate alarak önlenmesini ve kontrolünü hedefleyen "Aile Diş Hekimliği" uygulaması, 2022'de yılında hayata geçirildi.

Aile Diş Hekimliği uygulaması hangi ilde var?

Eskişehir, Karabük ve Kırşehir'de pilot olarak başlayan uygulamayla, 42 Aile Diş Hekimliği biriminde yaklaşık 10 bin çocuğa ulaşıldı. Çocukların ağız ve diş sağlığı durumlarının kayıt altına alındığı, gerekli değerlendirmeler yapılarak koruyucu tedavilerin uygulandığı, düzenli takip ve kontrolünün sağlandığı bir sistem olan Aile Diş Hekimliği uygulaması, 2024 yılında 20 ilde yaygınlaştırılacak.

Uygulamanın, 2028 yılının sonuna kadar tüm nüfusu kapsayacak şekilde kademeli olarak 81 ilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Aile Diş Hekimliği uygulaması çocukları kapsıyor mu?

Yeni modelle birlikte devam eden tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuklar için önem taşıyan "koruyucu ağız ve diş sağlığı" çalışmaları mevcut sisteme entegre edildi.

Bu kapsamda, hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve 0-12 yaş aralığındaki çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması mümkün hale getirildi. Uygulama kapsamında, çocukların muayeneleri yapılarak çürük risk durumları belirlendi ve uygun koruyucu tedaviler uygulandı.

Uygulamalarla ilgili bilgilendirilen ailelerin, ağız ve diş sağlığı farkındalık eğitimlerine katılımları sağlandı. Muayenesi tamamlanan çocuklar düzenli aralıklarla kontrol edildi.

Aile Diş Hekimi randevusu nasıl alınır?

Aile Diş Hekimliği uygulaması, gerek tedavi kapsamı, sevk zincirinin sağlanmış olması ve kurumlar arası koordinasyonu, gerekse bilgi sistemleri altyapısı ve kontrol mekanizmaları ile dünyadaki benzer uygulamalara örnek teşkil ediyor.

Uygulamanın, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında randevular, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (
) üzerinden alınabilecek. Aileler, 0-12 yaş arası çocukların tüm ağız ve diş sağlığı tarama sonuçları ve takip randevularını,
üzerinden görüntüleyebilecek.

Mhrs'den diş randevusu nasıl alınır?

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz. MHRS web sayfası üzerinden randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "
" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
MHRS üzerinden nasıl randevu alınır? (Merkezi Hekim Randevu Sistemi)
MHRS üzerinden nasıl randevu alınır? (Merkezi Hekim Randevu Sistemi)

MHRS Randevu Sistemi Giriş ve MHRS hastane randevu alma ekranı devlet hastaneleri veya Aile hekimlerinin bulunduğu sağlık ocağı kuruluşmalarında muayene olmak isteyen kişilerce sorgulanıyor. Açılımı Merkez Hekim Randevu Sistemi olan bu portaldan dilediğiniz hastaneye internetten ya da telefon üzerinden randevu alabilirsiniz. MHRS'den randevu almak için öncelikle sisteme üye olmanız gerekir. Sisteme üye olduktan sonra, randevu almak istediğiniz hastane ve poliklinik seçebilirsiniz. Randevu alma işlemi sırasında, randevu almak istediğiniz tarih ve saati seçmeniz gerekir. MHRS'den randevu almanın herhangi bir ücreti yoktur. Peki, Hastane ve Aile hekimleri için MHRS üzerinden nasıl randevu alınır? MHRS uygulaması ile ve telefon ile randevu alma.


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