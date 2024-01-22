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AK Parti Başakşehir belediye başkan adayı kim oldu?

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. AK Parti 2024 yerel seçimleri için adaylarını bir bir açıklıyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olurken, AK Parti'nin Başakşehir belediye başkan adayı belli oldu. Peki AK Parti Başakşehir belediye başkan adayı kim? Başakşehir'de AK Parti kimi aday gösterdi?

13:32 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Başakşehir adayı kim oldu? İşte AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı!
AK Parti Başakşehir adayı kim oldu? İşte AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. Başakşehir AK Parti adayı da netleşti. Peki Başakşehir AK Parti belediye başkan adayı kim oldu, AK Parti Başakşehir'de kimi day gösterdi? İşte Başakşehir aday ismi ve biyografisi.

AK PARTİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Başakşehir belediye başkan adayı Yasin Kartoğlu oldu. Yasin Kartoğlu kimdir? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu’nun özgeçmişi.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

Malatya'da 1977'de doğan Kartoğlu, üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 2009'daki yerel seçimlerde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Belediye Meclisince, 4 Ekim 2017'de Başakşehir Belediye Başkanlığına seçilen Kartoğlu, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde tekrar belediye başkanı oldu. Kartoğlu, evli ve iki çocuk babası.

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AK Parti Esenler belediye başkan adayı belli oldu