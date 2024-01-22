AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. Başakşehir AK Parti adayı da netleşti. Peki Başakşehir AK Parti belediye başkan adayı kim oldu, AK Parti Başakşehir'de kimi day gösterdi? İşte Başakşehir aday ismi ve biyografisi.