Akşam ezan saati
Akşam namazı ve akşam ezanı saat kaçta sorusu, Müslümanların sıkça merak ettiği konulardandır. Güneşin batmasıyla birlikte başlayan akşam namazı, yatsı namazından önce kılınır. Ancak namaz vakti, bulunduğunuz coğrafi konuma ve mevsime göre değişiklik gösterir. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa ve il il akşam namazı saatlerini bulabilirsiniz. İşte il il akşam namazı saatleri...
Akşam namazı saat kaçta sorusunun cevabı, coğrafi konumunuz ve mevsimsel değişikliklere göre farklılık gösterir. Akşam namazı, beş vakit namazın dördüncüsü olup, güneş battıktan sonra kılınan namazdır. Akşam namazı üç rekat farz, iki rekat sünnet olarak kılınır.
#İstanbul
#Diyanet
#Namaz