Akşam namazı, İslam dininde beş vakit farz namazdan dördüncüsüdür. Güneşin batışı ile başlayan bu namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadettir. Peki, akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi vakitlerde, ne zamana kadar akşam namazı kılınır? İşte akşam namazı kılınışı ve akşam namazının önemi ile ilgili sözler...