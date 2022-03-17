"Akşam ezanı saat kaçta: İstanbul, Ankara, İzmir, il il akşam ezan vakti"

Bugünün kandil gecesi olması hasebiyle Müslümanlar için büyük önem arz eden bu mübarek günde oruç tutanlar akşam ezanını gözlüyor. İbadetlerin en üstünü olan namazlardan akşam ezanı vaktini sizler için il il derledik.
- Akşam namazı saati; güneşin batışından, batıdaki kızıllığın ve onun arkasından beliren beyaz şafağın kayboluşuna kadarki süredir.
BUGÜN AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?
İstanbul'da akşam ezanı: 19:19'da okunuyor.
Ankara'da akşam ezanı: 19:04'da okunuyor.
İzmir'de akşam ezanı: 19:27'de okunuyor.
Bursa akşam ezanı vakti: 19:19'da okunuyor.
Antalya akşam ezanı vakti: 19:13'da okunuyor.
Konya akşam ezanı vakti: 19:05'da okunuyor.