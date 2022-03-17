Özgün "Akşam ezanı saat kaçta İstanbul, Ankara, İzmir, il il akşam ezan vakti"
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"Akşam ezanı saat kaçta: İstanbul, Ankara, İzmir, il il akşam ezan vakti"

Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve diğer illerimizde akşam ezanı saat kaçta okunuyor? sorusu Şaban ayının 15. günü olan Berat Kandilinde nafile ve diğer orucu tutanlar tarafından merak konusu oluyor. İşte 17 Mart akşam ezanı vakti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşam ezanı saat kaçta okunuyor: İstanbul, Ankara, İzmir, il il akşam ezan vakti
Akşam ezanı saat kaçta: İstanbul, Ankara, İzmir, il il akşam ezan vakitleri

Bugünün kandil gecesi olması hasebiyle Müslümanlar için büyük önem arz eden bu mübarek günde oruç tutanlar akşam ezanını gözlüyor. İbadetlerin en üstünü olan namazlardan akşam ezanı vaktini sizler için il il derledik.

  • Akşam namazı saati; güneşin batışından, batıdaki kızıllığın ve onun arkasından beliren beyaz şafağın kayboluşuna kadarki süredir.

BUGÜN AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul'da akşam ezanı: 19:19'da okunuyor.

Ankara'da akşam ezanı: 19:04'da okunuyor.

İzmir'de akşam ezanı: 19:27'de okunuyor.

Bursa akşam ezanı vakti: 19:19'da okunuyor.

Antalya akşam ezanı vakti: 19:13'da okunuyor.

Konya akşam ezanı vakti: 19:05'da okunuyor.

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