Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Ittihad'ı 5-2 mağlup etti.
, Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında deplasmanda Al Ittihad ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo’nun 2, Sadio Mane’nin 2 ve Anderson Talisca’nın 1 gol attığı maçta Al Nassr rakibini 5-2 mağlup etti. Al Ittihad - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
AL ITTİHAD - AL NASSR MAÇ ÖZETİ
AL ITTİHAD - AL NASSR MAÇ ÖZETİ
AL ITTİHAD - AL NASSR MAÇ SONUCU
AL ITTİHAD - AL NASSR MAÇ SONUCU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI
#Al Ittihad
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi
8 dakika önce