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Ronaldo, Talisca ve Mane şova devam etti: Al Nassr deplasmanda Al Ittihad'ı 5-2 mağlup etti

Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Ittihad’ı konuk etti. Maç Al Nassr’ın 5-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 14’ ve 51’ Abderazak Hamdallah (2), 19’ ve 68’ Cristiano Ronaldo (2), 38’ Anderson Talisca, 75’ ve 82’ Sadio Mane’den (2) geldi. Al Nassr kritik haftada 3 puan alarak 43 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Al Ittihad - Al Nassr maç özetini izlemek ve Suudi Arabistan Pro Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:31 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:34 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Ittihad'ı 5-2 mağlup etti.
Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Ittihad'ı 5-2 mağlup etti.
, Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında deplasmanda Al Ittihad ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo’nun 2, Sadio Mane’nin 2 ve Anderson Talisca’nın 1 gol attığı maçta Al Nassr rakibini 5-2 mağlup etti. Al Ittihad - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

AL ITTİHAD - AL NASSR MAÇ ÖZETİ

Al Ittihad - Al Nassr maç özetini izlemek için

AL ITTİHAD - AL NASSR MAÇ SONUCU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI






#Al Ittihad
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi
8 dakika önce
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Ronaldo, Talisca ve Mane şova devam etti: Al Nassr deplasmanda Al Ittihad'ı 5-2 mağlup etti