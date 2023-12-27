, Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında deplasmanda Al Ittihad ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo’nun 2, Sadio Mane’nin 2 ve Anderson Talisca’nın 1 gol attığı maçta Al Nassr rakibini 5-2 mağlup etti. Al Ittihad - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.