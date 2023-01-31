Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Alanyaspor ve Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maç kadrolarına ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ALANYASPOR

Runarson | Balkovec, Fer, Furkan | Yusuf, Lusamba, Umut, Candeias | Efkan, Efecan, Ahmed Hassan

SİVASSPOR

Ali Şaşal | Ziya, Goutas, Caner, Robin | Cofie, Charisis, Keita, Gradel, Erdoğan | Yatabare

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

● Demir Grup Sivasspor ile oynadığı son üç Spor Toto Süper Lig maçını kazanamayan Corendon Alanyaspor'un (1B 2M), ligde rakibine karşı üst üste dört karşılaşmayı galibiyetsiz geçtiği bir seri bulunmuyor.

● Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu beş Spor Toto Süper Lig maçının sadece birini kazanan Sivasspor (2B 2M), bu galibiyeti kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada son ziyaretinde aldı (Aralık 2021'de 1-0).

● Evinde oynadığı son sekiz Spor Toto Süper Lig maçını kaybetmeyen Corendon Alanyaspor (5G 3B), lig tarihinde tek sezon içinde daha uzun bir seriyi sadece bir kez yaşadı (Kasım 2018-Nisan 2019 arasında 9 maç).

● Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta da kalesini gole kapatamayan (18 gol) ve bu karşılaşmaların sadece ikisini kazanabilen (2B 6M) Demir Grup Sivasspor, bu süreçteki iki galibiyetini de deplasmanda 2-1'lik skorlarla aldı (vs. Gaziantep FK & Kasımpaşa).

● Bu sezon birinci bölgede İstanbulspor'un (197) ardından en fazla top kaybeden (191) ve bu şekilde en fazla gol yiyen (5) takım Corendon Alanyaspor. Demir Grup Sivasspor ise şu ana kadar üçüncü bölgede kaptığı toplar sonrası gol bulamayan iki ekipten biri konumunda (MKE Ankaragücü ile birlikte).

● Spor Toto Süper Lig kariyerinde Demir Grup Sivasspor'a karşı yaptığı dört asisti dört maça yayan Efecan Karaca'nın, kariyerinde daha fazla karşılaşmada gol pası verdiği tek rakibi Göztepe (5).

● Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a attığı son dört golün üçünde Max Alain Gradel'in doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

● Mustapha Yatabare'nin Demir Grup Sivasspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Corendon Alanyaspor (7 maç).

● Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin Spor Toto Süper Lig kariyerinde mağlup edemeden en fazla karşılaştığı meslektaşı Rıza Çalımbay (1B 2M).

● Bu sezon yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlarla oynadığı altı Spor Toto Süper Lig maçını da kazanamayan Rıza Çalımbay (2B 4M), tek sezon içerisinde daha uzun bir galibiyet hasretini sadece kariyerine başladığı 2001/02'de yaşadı (Ekim 2001-Mart 2002 arasında 7 maç).

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