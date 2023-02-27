|
Reklam
Reklam
Özgün

Alanyaspor’da Francesco Farioli'den sonra yeni teknik direktör kim olacak?

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından istifa etti. İtalyan teknik adam, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından oyuncularıyla vedalaştı. Alanyaspor teknik direktörünün kim olacağı merak kazandı. Alanyaspor yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak?

10:57 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Alanyaspor

Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Son 4 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Akdeniz ekibi, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırma kararı aldı.

ALANYASPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Yayıncı kuruluş muhabiri Deniz Biricik, "Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli yönetime istifasını sundu. Farioli'nin kısa bir zaman önce bebeği dünyaya geldi. Ailesi İtalya'da. Ailesini daha fazla vakit ayırmak ve İtalya'da olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

beIN Sports'un haberine göre; Farioli ile yolları ayıran Corendon Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal'ı istiyor.

2020'DEN BERİ TÜRKİYE'DEYDİ

Ağustos 2020'de Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki teknik direktör, Fatih Karagümrük'te görev almasının ardından Akdeniz ekibine dönmüştü.

Aralık 2021'de Bülent Korkmaz'ın yerine göreve başlayan Farioli, Alanyaspor'da 47 maça çıktı ve 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak 1.55 puan ortalaması yakaladı.



#alanyaspor
#alanyaspor teknik direktörü
#ersun yanal
#süper lig
#alanyaspor yeni teknik direktörü
33 dakika önce
default-profile-img
Alanyaspor’da Francesco Farioli'den sonra yeni teknik direktör kim olacak?
İstanbul'da toz taşınımı etkili oldu
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem | AFAD- Kandilli Son depremler
Malatya'da depremin görüntüleri ortaya çıktı
6 Şubat raporu açıklandı: Deprem sonrası tsunami meydana geldi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.