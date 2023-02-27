Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Son 4 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Akdeniz ekibi, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırma kararı aldı.

ALANYASPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Yayıncı kuruluş muhabiri Deniz Biricik, "Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli yönetime istifasını sundu. Farioli'nin kısa bir zaman önce bebeği dünyaya geldi. Ailesi İtalya'da. Ailesini daha fazla vakit ayırmak ve İtalya'da olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

beIN Sports'un haberine göre; Farioli ile yolları ayıran Corendon Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal'ı istiyor.

2020'DEN BERİ TÜRKİYE'DEYDİ

Ağustos 2020'de Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki teknik direktör, Fatih Karagümrük'te görev almasının ardından Akdeniz ekibine dönmüştü.

Aralık 2021'de Bülent Korkmaz'ın yerine göreve başlayan Farioli, Alanyaspor'da 47 maça çıktı ve 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak 1.55 puan ortalaması yakaladı.







