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Özgün ALES/2 ne zaman? 2022 ALES tarihleri
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ALES/2 ne zaman? 2022 ALES tarihleri

En çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi ALES bugün sonuçları açıkladı. ÖSYM tarafından 2022-ALES/1 sonuçlarını açıklamasıyla birlikte ALES/2 tarihlerini merak konusu oldu. İşte, ALES/2 tarihleri....

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ALES/2 ne zaman? 2022 ALES tarihleri
​ALES/2 ne zaman? 2022 ALES tarihleri

Adayların 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/1) sınav sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler ALES/2 sınavı doğru çevrildi. İşte detaylar...

ALES/2 ne zaman?

  • ÖSYM 2022 yılı sınav takvimine göre ALES/2 başvuruları, 24 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.
  • ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek.

ALES sınavı nedir?

ALES’in açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’dır. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılır ve bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir. ALES sorularının derslere göre konu dağılımları aşağıdaki gibidir:

- Matematik: Temel kavramlar, basamak kavramı, bölme ve bölünebilme, asal çarpanlar, EBOB-EKOK, rasyonel sayılar, sıralama, basit eşitsizlikler, mutlak değer, özdeşlikler ve çarpanlara ayırma, üslü sayılar, köklü sayılar, denklemler, oran-orantı, problemler, kümeler, işlem, saymanın temel ilkesi ve olasılık.

- Geometri: Doğruda ve üçgende Açılar, üçgende uzunluk, alan, açıortay, kenarortay ve benzerlik, dörtgenler, çember ve daire, analitik geometri, katı cisimler.

- Sayısal mantık: Grafik yorumlama ve tablo okuma, şekil yetenek ve sayı dizileri, mantıksal muhakeme problemleri.

- Türkçe: Sözcükte anlam, cümlede anlama, anlatım biçimleri, paragraf.

ALES sonuçları açıklandı: ÖSYM 2022 ALES sonuçları sorgulama ekranı
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