ALES/2 başvuruları başladı mı? 2022 ÖSYM başvuru tarihini açıkladı!

Yılın ikinci ALES sınavı için heyecan dorukta. İlk oturumu kaçıran fakat ikinci oturuma başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ALES 2 başvuru tarihi ve ücretini öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES'in başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Peki ALES ne zaman? ALES şartları nelerdir? İşte ALES/2 hakkında merak edilenler..
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?
ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak. Başvurular 4 Temmuz itibariyle bitecek.
2022 ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM 2022 ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da tamamlanacak.
2022 ALES/2 NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 Pazar günü tarihinde gerçekleştirilecek.
2022 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.
ALES ŞARTLARI NELERDİR?
Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile
denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
ALES NASIL OLACAK?
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.