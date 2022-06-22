ALES/2 başvuruları başladı mı? 2022 ÖSYM başvuru tarihini açıkladı! ALES başvurularına ne zaman başlıyor sorusu, akademide kariyer yapmak isteyenler tarafından sürekli sorulmaktadır. Akademik kariyer isteyen yüzbinlerce vatandaş Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girerek iyi bir puan almak istiyor. ALES son başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2022 ALES/2 ne zaman?

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