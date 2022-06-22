Özgün ALES/2 başvuruları başladı mı? 2022 ÖSYM başvuru tarihini açıkladı
ÖZGÜN HABERLER

ALES/2 başvuruları başladı mı? 2022 ÖSYM başvuru tarihini açıkladı!

ALES başvurularına ne zaman başlıyor sorusu, akademide kariyer yapmak isteyenler tarafından sürekli sorulmaktadır. Akademik kariyer isteyen yüzbinlerce vatandaş Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girerek iyi bir puan almak istiyor. ALES son başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2022 ALES/2 ne zaman?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ALES/2 sınavı 2022: ALES başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
ALES/2 2022

Yılın ikinci ALES sınavı için heyecan dorukta. İlk oturumu kaçıran fakat ikinci oturuma başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ALES 2 başvuru tarihi ve ücretini öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES'in başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Peki ALES ne zaman? ALES şartları nelerdir? İşte ALES/2 hakkında merak edilenler..

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak. Başvurular 4 Temmuz itibariyle bitecek.

2022 ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da tamamlanacak.

2022 ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 Pazar günü tarihinde gerçekleştirilecek.

2022 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.

ALES ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile

denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES NASIL OLACAK?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF sınav ve kayıt tarihleri bilgisi
ÖZGÜN
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF sınav ve kayıt tarihleri bilgisi
Gümüşhaneye Rus İHAsı düştü

Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu.
Bir ili zengin edecek

Bir ili zengin edecek

​Osmanlı Dönemi'nin varlıklı aileleri kullanıyordu.
Yeşil vatan için seferberlik: Marmaristeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

​Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem.

​Devletin, vatandaşlara elektrik ve doğal gazdaki desteği bu yıl artarak sürecek.

​Rusya'dan Litvanya'ya 'çıkarlarımızı koruyacağız' tehdidi.

Dalından topluyor parasını kulübeye bırakıyorlar.

​İki ay süreyle girişleri yasaklanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.