Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına katılım sağlayacak adaylar sınav tarihi sorgulamasını yapıyor. 2025 ALES/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. ALES/1 sınav giriş belgeleri 28 Mart günü itibarıyla ais.osym.gov.tr adresinden alınabilecek. Peki, ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

2025 ALES SINAVI NE ZAMAN?

Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavlarının ilki 13 Nisan'da gerçekleşecek.

ALES/1 sınav tarihi: 13 Nisan 2025

ALES/2 sınav tarihi: 6 Temmuz 2025

ALES/3 sınav tarihi: 23 Kasım 2025

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınavının sonuçları ise 2 Mayıs günü ilan edilecek.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar, lisans programını bitirenler ve denklik belgesini almış olmak şartıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilir.

ALES'İN GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

Son yapılan değişiklerle birlikte ALES sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıldan 5 yıla geçerlilik süresi uzatılmıştır.

ALES'İN KAPSAMI NEDİR?