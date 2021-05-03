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Özgün ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2 Mayıs 2021)
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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2 Mayıs 2021)

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 2 Mayıs 2021 pazar günü yapıldı. 1. Dönem ALES sınavının gerçekleştirilmesi sonrasında ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oluyor. İşte 2 Mayıs ALES sonuçları açıklanma tarihi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2 Mayıs 2021)
2021 ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) 02 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan adaylar 1. Dönem ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES 1. dönem sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin

Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)

ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

2021 ALES 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sene başında yayımladığı ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021'de açıklanacak.

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