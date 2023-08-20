Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) tamamlandı. Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

2023-ALES/2 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı?

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı da yayımlandı.

20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar 20 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES nedir ve kimler girebilir?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır.

ALES sınavını kazanınca ne oluyor?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanı tezli yüksek lisansa, akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) ve doktoraya başvururken kullanılmaktadır.

ALES sınavı hangi dersler var?

ALES, akademik kariyer yapmak isteyen adayların lisansüstü programlara, akademik kadrolara yerleşmesinde geçerli olan bir sınavdır. Sınav içeriği iki testten ve toplamda 100 sorudan oluşur. Sayısal testinde matematik, Sözel testinde ise Türkçe soruları sorulmaktadır. Her bir test 50 sorudan oluşur.

ALES kaç yıl geçerli?