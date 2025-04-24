Dua, kişinin Allah’a yönelerek O’ndan yardım dilemesi, şükretmesi, af dilemesi ya da içini dökmesi anlamına gelir. Dua, hem ibadetlerin özü hem de insanın yaratıcıyla olan en samimi iletişim biçimidir. Sema kapılarını açın dua olan Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesir ve sübhanallahi bukraten ve esile duasının anlamı haberimizde.

Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bukraten ve esile Arapça okunuşu

"Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bukraten ve esila" ifadesi, Arapça bir zikir cümlesidir ve özellikle namazlarda, zikirlerde ve çeşitli ibadetlerde söylenir. Anlamı ise oldukça derin ve güzeldir:

اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْـحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bukraten ve esile Türkçe okunuşu

Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesir ve sübhanallahi bukraten ve esile

Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bukraten ve esile Türkçe Anlamı:

Allahu ekber kebira:

"Allah en büyüktür, çok büyüktür."

(Allah’ın büyüklüğü her şeyin üzerindedir, O'nun büyüklüğü tarif edilemeyecek kadar yücedir.)

Velhamdülillahi kesira:

"Allah’a çokça hamd olsun."

(Allah’a sonsuz şükür ve övgü olsun, O her türlü övgüye layıktır.)

Ve sübhanallahi bukraten ve esila:

"Sabah akşam Allah’ı tesbih ederim (O’nu her türlü noksandan tenzih ederim)."

(Allah’ın eksikliklerden münezzeh olduğunu her zaman, günün her anında kabul ve ilan ederim.)

Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bukraten ve esile duasının fezileti

Bu zikir, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) de sahabelere tavsiye ettiği ve özellikle namazlarda tekbirle giriş yaptıktan sonra okuduğu “sena duası” içinde geçen faziletli sözlerdendir. Hem Allah’ın büyüklüğünü ilan eder, hem şükreder hem de O’nu tesbih eder.







