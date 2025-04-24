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Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bükraten ve esila anlamı ve fazileti?

Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bükraten ve esila anlamı ve fazileti?

10:0324/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
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Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bukraten ve esile duası
Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bukraten ve esile duası

Dua, Allah’ın kudretini ve kulun muhtaçlığını hatırlatır. Her şeyin O’nun elinde olduğu bilinciyle yapılan dua, tevazu ve teslimiyeti artırır. Bu dualardan biri de “Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bükraten ve esile” duasıdır. Bu dua, Allah'ı yüceltmek ve O'na hamd etmek için kullandıkları önemli bir zikirdir. İşte Allahu Ekber Kebira duası, anlamı ve fazileti.

Dua, kişinin Allah’a yönelerek O’ndan yardım dilemesi, şükretmesi, af dilemesi ya da içini dökmesi anlamına gelir. Dua, hem ibadetlerin özü hem de insanın yaratıcıyla olan en samimi iletişim biçimidir. Sema kapılarını açın dua olan Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesir ve sübhanallahi bukraten ve esile duasının anlamı haberimizde.

Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bukraten ve esile Arapça okunuşu

"Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bukraten ve esila" ifadesi, Arapça bir zikir cümlesidir ve özellikle namazlarda, zikirlerde ve çeşitli ibadetlerde söylenir. Anlamı ise oldukça derin ve güzeldir:

اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْـحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bukraten ve esile Türkçe okunuşu

Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesir ve sübhanallahi bukraten ve esile

Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bukraten ve esile Türkçe Anlamı:

Allahu ekber kebira:

"Allah en büyüktür, çok büyüktür."

(Allah’ın büyüklüğü her şeyin üzerindedir, O'nun büyüklüğü tarif edilemeyecek kadar yücedir.)

Velhamdülillahi kesira:

"Allah’a çokça hamd olsun."

(Allah’a sonsuz şükür ve övgü olsun, O her türlü övgüye layıktır.)

Ve sübhanallahi bukraten ve esila:

"Sabah akşam Allah’ı tesbih ederim (O’nu her türlü noksandan tenzih ederim)."

(Allah’ın eksikliklerden münezzeh olduğunu her zaman, günün her anında kabul ve ilan ederim.)

Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve sübhanallahi bukraten ve esile duasının fezileti

Bu zikir, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) de sahabelere tavsiye ettiği ve özellikle namazlarda tekbirle giriş yaptıktan sonra okuduğu “sena duası” içinde geçen faziletli sözlerdendir. Hem Allah’ın büyüklüğünü ilan eder, hem şükreder hem de O’nu tesbih eder.



#Allahu ekber kebira
#sübhanallahi bukraten ve esile
#velhamdülillahi kesira
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