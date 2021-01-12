Altcoin Nedir? Altcoin Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Ancak piyasa büyüdükçe ve benimsenme arttıkça altcoin’ler de artık Bitcoin kadar ilgi görüyor. Hatta zaman zaman bazı altcoin’lerin Bitcoin’den daha çok ilgi gördüğünü ifade edebiliriz.

Altcoin Nedir?

En basit anlatımı ile altcoin’leri Bitcoin’in dışında kalan kripto para birimleri olarak nitelendirebiliriz. Bitcoin’den sonra piyasaya sürülen ve “alternative coin”in kısaltması olarak kullanılan altcoin’ler de aynı Bitcoin gibi merkezsizlik, kriptografi ve özgür para terimlerinin üzerine inşa ediliyor.

Şu anda CoinMarketCap verilerine göre piyasada 8.221 adet altcoin bulunuyor. Tabii ki bu altcoin’ler farklı hedeflere odaklanıyor ve her altcoin’in aynı değere sahip olmadığı düşünülüyor. Örneğin; Litceoin (LTC) hızlı işlem özelliğine odaklanırken, Ripple (XRP) uluslararası ödemeler ve Ethereum (ETH) akıllı sözleşmelere odaklanıyor.

Her ne kadar her altcoin’in kendine özel hedefi olsa da çoğu altcoin ortak avantajlarda buluşuyor. Örneğin; altcoin’lerin hemen hepsi Bitcoin’den daha hızlı işlem gerçekleştirme merkezsiz olma, çok sayıda kullanıcıya hitap etme ve kolay kullanım gibi temel avantajla sunuyor ya da sunduğunu iddia ediyor.

Bununla birlikte Bitcoin’in daha bilinir olmasından kaynaklı olarak bazı dezavantajlar da bulunuyor. Bu dezavantajlar arasında altcoin’Lerin Bitcoin’den çok daha az benimsenmesini sayabiliriz. Dolayısıyla likiditeleri de Bitcoin’e oranla daha düşük. Ayrıca CoinTürk’ün de değindiği gibi yatırımcıların sık alım satım davranışı göstermesi sebebiyle altcoin’lerde daha yüksek bir volatilite olduğu ifade ediliyor.

Bunlara ek olarak şu anda popüler olan altcoin’lere LTC, ETH ve XRP’nin yanı sıra Tether (USDT), Bitcoin Cash (BCH), Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Binance Coin (BNB), Polkadot (DOT), Stellar (XLM) ve EOS örnek olarak verilebilir.

Bu noktada gizlilik odaklı altcoin’lere ve stablecoin’lere de değinmek yararlı olacaktır.

Gizlilik Odaklı Altcoin’ler

Gizlilik odaklı altcoin’ler de Bitcoin’in ve diğer altcoin’lerin temel özelliklerine sahipler. Ancak gizlilik odaklı altcoin’ler gönderici ve alıcı bilgilerini gizli tutuyor. Yani hangi adresten, hangi adrese ne kadar transfer yapıldığı bilgisi saklı tutuluyor.

Her ne kadar gizlilik odaklı kripto para birimleri bazı kesimlerce güvenilir bulunmasa da bu coin’leri kullanan büyük bir kesim mevcut. Özellikle son zamanlarda gizliliğin ve kişi mahremiyetinin önemli bir hal alması sebebiyle gizlilik odaklı coin’lere olan ilginin de arttığı görülüyor.

Bunlara ek olarak Monera (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC), Horizen (ZEN) ve Grin (GRIN) gizlilik odaklı altcoin’lere örnek olarak verilebilir.

Stablecoin Nedir?

Stablecoin’ler aslında adından da anlaşılabileceği gibi diğer kripto para birimlerine göre stabil yani volatilitesi oldukça düşük kripto para birimleridir. Çünkü stablecoin birimleri bir geleneksel para birimine endekslenmişlerdir ve o para biriminin değeri ölçüsünde hareket ederler.

Bu noktada en bilindik stablecoin birimi Tether’den (USDT) örnek verelim. Tether 1’e 1 oranın dolar endeksli bir kripto para birimidir. Yani 1 USDT 1 Amerikan dolarına eşittir. Dolayısıyla doların volatilitesi ne kadarsa USDT’nin volatilitesi de o kadardır.

Bununla birlikte çeşitli kripto para birimlerini sabit olarak alan ve teminatsız stablecoin birimleri de bulunuyor.

TrueUSD (TUSD), BASIS, USD Coin (USDC) ve BiLira stablecoin’lere örnek verilebilir.

Altcoin’lerin Fiyatı

Altcoin’lerin fiyatları genel itibari ile Bitcoin fiyatları ile birlikte hareket ediyor. Ancak tabii ki fiyatların belirlenmesinde sadece Bitcoin fiyatı etkili değil. Bitcoin fiyatında olduğu gibi altcoin’lerde de serbest piyasa ekonomisi geçerli. Yani alım yapmak isteyenler ve satış yapmak isteyenler aynı Bitcoin fiyatlarında olduğu gibi altcoin fiyatlarını belirliyor.

Bununla birlikte altcoin’in yapacağı geliştirmeleri airdrop programları, büyük borsa listelenmeleri ve yaşanabilecek negatif gelişmeler de Bitcoin fiyatı kadar etkili.

Bu noktada altcoin yatırımı yapmak isteyenlerin ilk olarak “1 BTC kaç TL, 1 BTC kaç dolar” gibi konulara odaklandığını da belirtmek gerekiyor. Ayrıca Bitcoin’in geleneksel para birimleri karşısındaki değerinin yanı sıra altcoin’lerin BTC cinsinden değerleri de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Dolayısıyla tüm bu bilgilere bakıldığında altcoin fiyatlarının Bitcoin fiyatları ve “1 BTC kaç TL, 1 BTC kaç dolar” gibi konular başta olmak üzere pek çok etkene bağlı olarak değiştiği ifade edilebilir. Konuyla ilgili olarak daha çok altcoin yorum ve analizi için Coin-turk.com haber sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak Bitcoin’de olduğu gibi altcoin yatırımı yapmak isteyen kişilerin de öncelikle yatırım için tercih ettikleri coin’i dikkatlice araştırması gerektiğini belirtmek gerekiyor. Hangi hedefe odaklandığı, planlanan geliştirmeler, altcoin’in arkasındaki ekip ve analist yorumları bu noktada önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Her yatırımcının kendi riski kendisinin kontrol etmesi ve temkinli adımlar atması ise her koşulda kayıp riskini en aza indiriyor.