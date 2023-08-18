|
Özgün

18 Ağustos 2023 Gram, Çeyrek, Cumhuriyet altını güncel fiyatları

‘Altın bugün kaç TL?’ sorusu 18 Ağustos Cuma günü altın yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa yüzde 0,06 değer kaybıyla 1.646 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, ons altından bulduğu destekle yeni güne yükselişle başladı. Peki, gram altın bugün kaç TL? İşte 18 Ağustos Cuma gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları.

11:43 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
18 Ağustos 2023 güncel gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları

18 Ağustos 2023 güncel gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, ons altından bulduğu destekle yeni güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.711 liradan, Cumhuriyet altını 10.944 liradan satılıyor. Peki, altın düşecek mi? İşte detaylar.

ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.650 lira seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,20 artışla 1.893 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

18 Ağustos 2023 Çeyrek altın 2.711 liradan, Cumhuriyet altını 10.944 liradan satılıyor.

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Banka'nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.

Analistler, söz konusu belirsizliklerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.875 doların destek, 1.905 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



#altın
#ons
#gram
#çeyrek
#Cumhuriyet altını
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 136. randevu