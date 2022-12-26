Özgün Altının gram fiyatı 1086 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,44 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.080 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 1.086 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 0,31 artarak günü 1.797 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.807 dolardan işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Altın yükselecek mi? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın bugün kaç TL?
Gram altın

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.086 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Bugün çeyrek altın 1.780 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da 7.225 liradan satılıyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeyi sürdürürken, fiyatlamalardaki resesyon ve enflasyon ikilemini de beslemeye devam etti.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizliklerle piyasalardaki yön arayışının sürdüğünü belirterek, bugün batı ülkelerinde Noel tatili nedeniyle piyasaların neredeyse tamamının kapalı olduğunu kaydetti.

Açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Hesaplar değişti: Altın fiyatları için çok konuşulacak tahmin geldi
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2021 yılı ile 2022 yılı arasında altında meydana gelen artışı değerlendiren sarraf Bayram Erdoğan, altının yüzde 40 oranında arttığını söyledi.
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Gram altının geçen yıl aralık ayında 750 TL olduğunu söyleyen Erdoğan, “2021 yılı sonu itibarıyla altın 750 TL seviyelerinde seyrediyordu. Altın fiyatı şu anda ise bin 60 TL. Tam 1 yıl içerisinde altının artış oranı yüzde 40’dır. Yani 750 TL’lerden bin 60 bandına kadar çıkmıştır...
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Altın yatırımcısına para kazandırdı. 2022 yılında malum bilindiği üzere dünyadaki tedarik zincirlerinin kırılması ve ayrıca Amerikan Merkez Bankası FED’in doları merkeze çekmek suretiyle faizleri yükselterek, doları kıymetlendirme çabalarından dolayı uluslararası piyasada ons fiyatı 2022 yılı içerisinde aynı seyretmiştir. 2022 yılı başı itibarıyla bin 750 seviyelerinde başlayan ons fiyatımız, 2022 yılı içerisinde 2 bin 50 bandına yükselmiş ve sonrasında tekrardan bin 750 bandına düşmüştür.
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Bu şu demektir ki normal şartlar altında dünyada genel beklenti itibarıyla 2 bin 50 seviyelerine çıkması gerekirken, şu anda bin 760 seviyelerindedir” şeklinde konuştu.
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“2023 yılı ilk çeyreğinde gram altın bin 300 TL’yi görecek”En güvenli yatırım aracının altın olduğunu belirten Bayram Erdoğan, 2023 yılı ilk çeyreğinde gram altının bin 300 TL’ye ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Finans takipçilerinin vermiş olduğu bilgilere dayanarak şöyle bir tüyo verebiliriz. 2023 yılının ilk çeyreğinde ons fiyatının 2 binlere kadar çıkacağı bekleniyor...
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Çünkü dünyadaki bu tedarik krizleri, savaşlar bu yönde işarette bulunuyor. Dolayısı ile altın yine güvenilir liman. Eğer 2023 yılı içerisinde ons fiyatımız 2 bin 50 seviyelerine kadar ulaşırsa gram altın bin 250 ile bin 300 TL bandına gelecek. Buradan da çeyrek altını 2 bin ile 2 bin 50 TL çevresinde görmemiz mümkün
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?ALIŞ(TL) 1.059,92SATIŞ(TL) 1.060,40
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ÇEYREK ALTINALIŞ(TL) 1.729,00SATIŞ(TL) 1.754,00
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YARIM ALTINALIŞ(TL) 3.448,00SATIŞ(TL) 3.510,00
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CUMHURİYET ALTINIALIŞ(TL) 6.919,00SATIŞ(TL) 6.996,00
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Hesaplar değişti: Altın fiyatları için çok konuşulacak tahmin geldi
Kayseri'de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, 2023 yılının ilk çeyreğinde çeyrek altının 2 bin TL'nin üzerine çıkmasını beklediklerini söyleyerek, vatandaşları altına yatırım yapmaya davet etti.


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