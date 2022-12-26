Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor

Çünkü dünyadaki bu tedarik krizleri, savaşlar bu yönde işarette bulunuyor. Dolayısı ile altın yine güvenilir liman. Eğer 2023 yılı içerisinde ons fiyatımız 2 bin 50 seviyelerine kadar ulaşırsa gram altın bin 250 ile bin 300 TL bandına gelecek. Buradan da çeyrek altını 2 bin ile 2 bin 50 TL çevresinde görmemiz mümkün