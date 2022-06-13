Altın fiyatları: 13 Haziran Pazartesi gram altın, çeyrek altını, tam altın ne kadar oldu?

Ekonomiyi takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Hafta içinde FED faiz kararının da altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum...

ALTIN NE KADAR? (13 HAZİRAN)

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 1.021,67 Satış: 1.043,28

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 1.672 Satış: 1.704

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 3.337 Satış: 3.408

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.675 Satış: 6.792

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 932,32 Satış: 972,42

ONS ALTIN NE KADAR?

ONS altın 1.862,7 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Yatırımcılar ‘gram altın düşecek mi, yoksa yükselecek mi?’ diye merak ediyor. Prof. Dr. Sefer Şener konuyla ilgili kritik tahminlerde bulundu.

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Şener açıklamasında; Enflasyonist ortamlarda ise yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapıyor.

ALTIN 1000 LİRANIN ALTINA İNER Mİ?

Dolar endeksinin güçlenmesi kısmi de olsa altının ons fiyatını gerileteceği için altın ons bazında düşse bile dolar/TL kurunun yukarı seviyede olması diğer taraftan gram altını 1000 liranın altına gerilemesini engellemektedir. Diğer bir ifade ile altın ons olarak gevşese bile dolar/TL kurundaki yükselişten dolayı önümüzdeki dönemde gram altın 1000 TL’nin altına gevşemeyecektir."

İSLAM MEMİŞ'TEN VENEZUELA OPERASYON AÇIKLAMASI

Bu sırada Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, Venezuela’dan yapılacak altın transferine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ankara ziyareti sonrasında altın transferi konusuna yoğunlaşıyor. İslam Memiş, bu ziyareti değerlendirirken özellikle Venezuela’nın altın rafinerisi ve Çorum’daki Venezuela altını işletme tesisine dikkat çekti.

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Memiş, Venezuela’nın fiziki altınlarının Türkiye’nin nakit ve dövize ihtiyacı olduğu süreçte kullanılmasının olumlu bir durum olacağını aktarıyor. Türkiye’nin, Venezuela’nın altınını fiziki olarak koruyan tek ülke olduğuna da işaret etti. Yani, Venezuela’nın Türkiye’yi altın konusunda rahatlatacağını söylüyor.