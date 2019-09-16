Altın Fiyatını Etkileyen Faktörler, Altın Fiyatları Ne Olur ?

Altın denildiğinde ülkemizde akla gelen gram altın, çeyrek altın gibi altın çeşitleri olmaktadır. Dünyada ise altın denildiğinde akla gelen ons altın olmaktadır. Ons altın fiyatı Türkiye’de çok fazla vatandaşlar tarafından takip edilmektedir. Ancak forex yatırımcılarının devamlı takipte olduğu bir yatırım aracı olduğu söylenebilir.

Ons altın fiyatlamalarının gram altın, çeyrek altın gibi ülkemizde kullanılan altın çeşitleri üzerinde ciddi etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle ons altın fiyatlarını yakından takip etmek önemlidir. Ons altın ile gram altın arasında nasıl bir ilişki bağı var diye soran okuyucular için hemen kısa bir açıklama geçelim.

Ons Altın ile Gram Altın Arasındaki İlişki

Ons altın fiyatı tüm dünyada işlem görmektedir. Gram altın ise fiziki olarak sadece ülkemizde işlem görür. Yani ABD’de Türk Lirası cinsinden fiyatlanan bir gram altın bulunmamaktadır. Ancak Abd’de yaşayan bir yatırımcı forex piyasası üzerinden gram altında alım satım işlemi gerçekleştirebilir.

Ons altın gram altın fiyatını etkileyen iki faktörden bir tanesidir. Gram altın fiyatlarını etkileyen diğer faktör ise dolar tl paritesidir. Piyasalarda gram altın gautry şeklinde, ons altın ise gold veya xauusd simgesi ile gösterilmektedir. Kuyumcularda gram altın fiyatı hesaplanırken 1 ons fiyatına bakılır. Buna göre 1 ons altın 31,10 grama tekabül etmektedir.

Dolar Kuru Altın Fiyatını Nasıl Etkiler ?

Dolar hem ons altını hem de gram altın fiyatını etkilemektedir. Küresel piyasalardaki doların değeri yani dolar endeksi ons altın fiyatlarını direkt olarak etkilemektedir. Küresel piyasalarda doların arttığı dönemlerde ons altın fiyatının geri çekildiği gözlemlenmektedir.

Dolar tl kuru ise ons altın fiyatını etkilememektedir ancak gram altın fiyatını etkilemektedir. Gram altın fiyatını etkileyen iki ana faktörden bir tanesi olan dolar kurunu anlık takip etmek son derece önemlidir. Bu nedenle gram altın yatırımcılarının dolar tl paritesini anlık olarak takip etmesinde fayda vardır. Dolar kurunu anlık olarak bu adresten takip edebilirsiniz. https://anlikdoviz.co/dolar-yorumlari.html

Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Altın yorumları günlük hayatta her vatandaş tarafından yapılabilmektedir. Ancak uzmanların altın yorumlarını takip etmek son derece önemlidir. Çünkü uzmanlar hem teknik analiz kapsamında hem de global gelişmeler kapsamında altın fiyatını analiz etmektedirler. Uzmanların altın yorumları içerisinde, kendi göremediklerinizi görmeniz mümkündür. Bu nedenle fikir edinmek açısından uzmanların altın yorumları takip edilebilir. Uzmanların yorum yaparken dikkat ettikleri başlıkları da sıralayarak altın fiyatlarını etkileyen faktörleride kısaca göstermiş olalım.

Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Altın yorumları günlük hayatta her vatandaş tarafından yapılabilmektedir. Ancak uzmanların altın yorumlarını takip etmek son derece önemlidir. Çünkü uzmanlar hem teknik analiz kapsamında hem de global gelişmeler kapsamında altın fiyatını analiz etmektedirler. Uzmanların altın yorumları içerisinde, kendi göremediklerinizi görmeniz mümkündür. Bu nedenle fikir edinmek açısından uzmanların altın yorumları takip edilebilir. Uzmanların yorum yaparken dikkat ettikleri başlıkları da sıralayarak altın fiyatlarını etkileyen faktörleride kısaca göstermiş olalım.

• Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler

• Merkez Bankalarının para ve faiz politikaları

• Dünya genelinde savaş ve terör olayları

• ABD, Çin, Avrupa, Japonya gibi büyük ekomilerin enflasyon oranları

• Piyasalarda Endişe Oranı ( Vix Endeksi )

• Dünya Borsalarında yaşanan fiyatlamalar

• Dolar endeksinde yaşanan fiyat hareketleri

• Ekonomik takvim verileri

• Ağırlıklı Ortalamalar ve fibonacci seviyeleri

• Çeşitli Teknik Analiz İndikatörleri

• Piyasalardaki fiyatlamalara etki edebilecek her türlü haber akışı

• Ticaret Savaşları ve Kur Savaşları gibi etkenler

Analistler altın yorumu yaparken bu ve benzer bir çok faktörü göz önünde bulundururlar. Ancak her analist doğru analiz sunacak diye bir kaide yoktur. Bu nedenle yorumlarını beğendiğiniz isimleri takip edebilirsiniz. Ayrıca örneğin gram altın yatırımcısı olduğunuzu düşünelim. Eğer sizin gibi diğer yatırımcıların da gram altın fiyatı ile ilgili yorum ve tahminlerini takip etmek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. https://anlikdoviz.co/gram-altin-yorumlari.html

Güncel Altın Yorum ve Analizleri

Altın yorumları çeşitli kurumlar ve kişiler tarafından genellikle günlük olarak paylaşılmaktadır. Yukarı da bahsettiğimiz maddelerin bir çoğu göz önünde bulundurularak hazırlanmakta altın analizlerini takip edebilirsiniz. Bir çok forex şirketi ve banka günlük altın analizi paylaşımı yapmaktadır. Analizleri takip etmeniz fikir edinmeniz açısından güzel olacaktır. Ancak sırf bu analizlere bağlı kalarak işlem yapmak size para kaybettirebilir. Bu nedenle hiç bir analiz doğrultusunda işlem açmanız önerilmemektedir. Altın özellikle forex piyasalarında işlem gören bir yatırım aracı olduğu için güvenilir forex firmalarının altın yorumlarını takip edebilirsiniz.

Forex firma inceleme sitelerinden güvenilir lisanslı kurumların analizlerini takip edebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şeyler de vardır. Bazı forex kurumları sırf sizin zarar etmeniz için yanlış analizler paylaşabilmektedir. Bu bağlamda gelen bir çok forex şikayeti bulunmaktadır. Bu sayfada forex firmaları ile ilgili şikayetlere ulaşabilirsiniz. https://forexlekazan.com/forex-sikayetleri/

Altın Fiyatları Ne Olur ?

Altın fiyatlarını etkilemekte olan bir çok faktör bulunmaktadır. Altın fiyatları ne olur sorusuna cevap verebilmek her dönem için oldukça zor olmaktadır. Bu nedenle bu soruyu sorup cevap almayı beklemek yerine altını etkileyen faktörleri bilmek daha önemlidir. Bu sayede kendi altın yorumunuzu ve analizini geliştirmiş olursunuz. Dünyada altın hangi faktörlerden nasıl etkilenir sorusunun cevabı için bu maddelerin önemi oldukça büyüktür.

• Fed'in faiz kararları altın fiyatlarını etkiler. Fed faiz indirdiğinde altın fiyatı pozitif, Fed faiz arttırdığında altın fiyatları negatif etkilenir.

• Dünyada savaş vb. terör olayları başladığında altın fiyatları artar. Çünkü altın yatırımcıların gözünde guvenli bir limandır. Bu tür savaş vb. olaylarda Japon Yeni ve Altın fiyatlarında artış görünmektedir.

• Dolar endeksinde yaşanan düşüşler altın fiyatını pozitif etkilerken, dolar endeksinin yükselişi ons altın fiyatları üzerinde baskıya neden olmaktadır.

• Dünyanın önde gelen ülkelerinin merkez bankaları genişlemeci para politikası izliyor ise bu altın için olumlu, sıkılaştırıcı para politikaları ise altın için negatif seyrin habercisi olacaktır.

• Arz ve Talep miktarı da altın fiyatlarını etkileyen faktörlerdendir. Çeşitli nedenlerle ülkelerin artan altın talepleri altın fiyatında yükselişe neden olabilir.

• Enflasyon oranları yine altını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

• Siyasal gelişmeler de altın fiyatına etki edebilmektedir. Son dönemde Trump ile Çin, Trump ile İran arasında yaşanan gelişmeler buna örnek olarak verilebilir.

• Ticaret ve Kur savaşları gibi gelişmelerde altın fiyatlarına etki etme ihtimali olan önemli gelişmeler içerisinde yer almaktadır. Son zamanlarda Çin ile Abd arasında devam eden ticaret savaşları olarak nitelendirilen sürtüşmelerin altın fiyatına son dönemde oldukça pozitif etkisi olmuştur.

• Vix endeksi fiyatlamaları da altın fiyatını etkileyebilmektedir. Dünya piyasalarında yaşanan risklerin boyutunu göz önüne serdiği düşünülen bu endeks arttığında altın fiyatının arttığı görülmektedir.

Yazılan bu maddeler diğer şartlar sabitken geçerlidir. Yani İktisat derslerinde alışık olduğumuz ceteris paribus ifadesi gibi diğer şartlar sabitken geçerli olan maddeler olduğu söylenebilir. Yani her zaman geçerli olmayabilir. Bu bağlamda bu içeriğin de hiç bir şekilde yatırım tavsiyesi içermediğini belirtmemiz gereklidir.