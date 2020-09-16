Altın ve Diğer Madeni Yatırım Araçları Nereden Takip Edilir?

Son yıllarda artan bir trend olan yatırım araçları arasında görülen altın, dolar ve euro kadar ilgi gören bir yatırım aracı olmaya başladı. Uzun vadede yatırım için tercih edilmesi gerek altın yatırımlarının vatandaşlar tarafından bu kadar çok tercih edilmesinin en önemli örneği, son 10 yıllık altın yatırımında her zaman kazandıran bir yatırım aracı olmasından kaynaklanmasıdır. Bu durum doğrultusunda en çok merak edilen şey ise, altının neye göre artış gösterdiği konusu oluyor. Bununla beraber altın yatırımlarında artmasına yönelik faktör nedir, etkileyen durumlar nedir? Öğrenmek için bir yazı hazırladık sizlere.

İnsanların kazançlarına yönelik her daim araştırmacı oldukları yatırım araçları bulunmuştur. Klasik ve tercih edilen yöntemlerle beraber her geçen zaman sonucunda kazanç elde etmek, hiçbir şekilde kaybetmemek için madeni değerli yatırım ölçüleri sayesinde güvenli limanlar tercih edilir. Bunlardan biri de altın yatırımıdır. Altın yatırımlarıyla beraber en doğru şekilde kazanç elde etmek, güvenli yatırım aracı olarak kullanmak mümkündür.

İlk olarak dünya ekonomisinde altın, hiçbir şekilde uyumayan bir ekonomi payına sahiptir. 24 saat boyunca aktif olması, hareketli bir piyasa içerisinde yer alması gerçeği bulunur. Bu nedenle Amerika ile Türkiye saatlerinin ters olması nedeniyle, Türkiye piyasası kapansa da Amerika piyasası aktif olduğundan dolayı, altın fiyatlarında her zaman değişiklikler arz etmektedir.

Devlet nezdinde de verilen tüm kararların, hükümet tarafından atılan tüm adımların da altın fiyatlarında bir değişimi bulunmaktadır. Fiyatların belirlenmesiyle ilgili olarak güçlü bir devlet kurma konusunda ekonomiye bağlı olarak altında değişim etkisi söz konusudur.

Altın Fiyatlarını Değiştiren Faktör: Arz ve Talepler

Altın konusunda ekonomik gelişim kazanımı sağlayan en büyük faktörlerden biri de doğrudan arz ve taleplerdir. Konuyla ilgili olarak altın fiyatlarında doğru bir orantıda artış sağlayan arz- talep dengesi, insanların isteklerine göre altının fiyatlanmasıyla ilgilidir. Bunların dışında ise dünyayla ilişkili olarak jeopolitik risklerden tutun da küresel enflasyon durumları ve hatta nakit akışı dahil olmak üzere birçok nokta, altın fiyatlarında ki değişimleri etkileyen faktörler olarak bilinir.

Nakit akışı, altın fiyatlarını arttıran bir başka etkendir. Örneğin, nakit akışıyla ilgili insanlarda nakit para olması demek, alım gücünün artması anlamına gelir ve bu da doğrudan altın taleplerinin artmasını ortaya koyar. Hal böyle olunca talebin fazlalaşmasında fiyatlarında çıkmasına nedendir. Altın miktarında değişim olamayacağı için en hızlı şekilde fazla olan taleplere karşı fiyatlarda da artış gözlemlenir.

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