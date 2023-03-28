Amasya hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Amasya'da fırtına etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına, bir büfenin önündeki dolabı arabanın üzerine devirdi. İlerleyen saatlerde fırtınanın yerini sağanağa bırakması öngörülüyor. Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.
Amasya’da kuvvetli fırtınadan dolayı bir büfenin önündeki dolab arabanın üzerine devrildi.
Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Amasya'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına bir büfenin önündeki dolabı arabanın üzerine devirdi. Vatandaşlardan Serkan Atıcı, "Bir ara çok kuvvetli rüzgar esti, korktuk. Toz dumana karıştı. Daha sonra baktık içecek dolabı gidiyor tutmaya çalıştık ama arabanın üzerine devrildi." dedi. Suluova ilçesinde de fırtına çatıları uçurdu, maddi hasara neden oldu.