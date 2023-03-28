|
Reklam
Reklam
Özgün

Amasya'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

Amasya'da fırtına etkisini gösterdi. Fırtınaya dışarda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı iş yeri ve otomobillerde hasar meydana geldi. Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. İşte Amasya 'da 5 - 10 - 15 günlük hava durumu Meteoroloji bilgileri.

15:31 . 28/03/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Amasya hava durumu

Amasya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Amasya'da fırtına etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına, bir büfenin önündeki dolabı arabanın üzerine devirdi. İlerleyen saatlerde fırtınanın yerini sağanağa bırakması öngörülüyor. Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Amasya’da kuvvetli fırtına etkili oldu

Amasya’da kuvvetli fırtınadan dolayı bir büfenin önündeki dolab arabanın üzerine devrildi.

Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Amasya'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına bir büfenin önündeki dolabı arabanın üzerine devirdi. Vatandaşlardan Serkan Atıcı, "Bir ara çok kuvvetli rüzgar esti, korktuk. Toz dumana karıştı. Daha sonra baktık içecek dolabı gidiyor tutmaya çalıştık ama arabanın üzerine devrildi." dedi. Suluova ilçesinde de fırtına çatıları uçurdu, maddi hasara neden oldu.




#Amasya
#Amasya hava durumu
#meteoroloji
38 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.