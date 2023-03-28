TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi başvuranlar tarafından takip ediliyor. TOKİ konut kura sonuçları çekilişlerle hak sahiplerini bulmaya devam ediyor. Amasya, Artvin, Kırşehir TOKİ arsa için başvuruda bulunanların gözü kulağı kura çekim tarihlerinde. Amasya'da 2 bin, Artvin'de bin ve Kırşehir'de 12 bin 500 konut projeli arsa kura çekim tarihleri henüz belli olmadı. Peki Amasya, Artvin, Kırşehir TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Amasya, Artvin, Kırşehir arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.