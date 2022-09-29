ABD’den F-16 savaş uçağı alınmasındaki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılması konusunda da bir takım temaslarda bulundu.

Amerika Türkiye'ye F-16 satacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılması konusundaki son duruma ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti: "Bize verdikleri söz başta Sayın Biden bu konuda Demokratlar olarak kendi düşüncesinin F-16'ları ve diğer bütün parçalar, aksam, bunları vermekten yana olduğunu bize söyledi. Bu arada da yine özellikle savunma bakanım, muhatabı ile yaptığı görüşmelerde bu istikamette cevaplar alıyor, 'Yani biz vermekten yanayız, işte Cumhuriyetçilerden destek alamıyoruz, onlar bu işe işte ters bakıyorlar' filan.

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Bu seyahatte Cumhuriyetçilerden Lindsey Graham ve yine bir başka senatör de vardı, onlarla ayrı ayrı görüşmelerim oldu. O görüşmelerimde de bana olumlu cevaplar verdiler. Dediler, 'Yani biz NATO'daki en önemli ortağımız olan Türkiye'yi bu noktada yalnız bırakamayız, elimizden gelen gayreti göstereceğiz'.

Farklı birkaç kişiyle daha yine görüşmelerim oldu. Onlar da Türkiye'ye karşı tavır içerisinde olan ismi burada vermeyeyim, kişi ve kişilerden bahsetti, 'Onlarla da görüşmeler yapacağız ve bu görüşmelerle birlikte Türkiye'ye karşı bir hasmane tutum içerisinde olmanın doğru olmayacağını çünkü Türkiye NATO'da bizim çok çok önemli bir ortağımız dolayısıyla bu sorunu çözmemiz gerekir diyeceğiz' dediler. Biz de şu anda Sayın Biden'ın bize vermiş olduğu bu sözden hareketle hakikaten bunun neticesini bekliyoruz."

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F-16 TASARIM ÖZELLİKLERİ

- Kanat profili NACA 64A-204 kesitlidir ve kanat hücum kenarı ok açısı 40º dir.

- Uçak 8,000 saatlik servis ömrüne göre tasarlanmıştır.

- Değişken kamburluklu kanatlar ve hücum kenarı vorteks uzantıları yüksek hücum açılarında taşımayı ve yönel kararlılığı (directional stability) artırmakta ve kanat kökü tutunma kaybını (stall) engellemektedir.

- Birbirinden bağımsız iki hidrolik sistem 207 bar sistem basıncı ve 161 L/dak hız ile birincil uçuş kontrol yüzeylerinin hareketleri için gerekli gücü sağlamaktadır.

- Pilot koltuğu, özellikle yüksek g değerlerinde pilotun daha rahat olabilmesi için 13º yerine 30º lik bir açı ile arkaya doğru yatırılmıştır.

- F-16 dünyanın ilk aerodinamik olarak kararsız uçağıdır. Manevra kabiliyetini artırmak için ağırlık merkezi aerodinamik merkezin gerisine alınmıştır (Relaxed Stability).

- Maliyeti düşürmek amacı ile, F-15'te %25 olan titanyum kullanım oranı sadece %2 de kalmıştır. Aynı şekilde, özellikle 1.5 M dan yüksek hızlarda daha iyi performans sağlayan değişken geometrili alık yerine sabit geometrili alık tercih edilmiştir.

- Derin kanat kökleri sağlamlığı artırırken, 113 kg lık ağırlık tasarrufu ve ekstra yakıt hacmi sağlamıştır.

F-16 YAPI ÖZELLİKLERİ

- Kanopi polikarbonat ileri plastik malzemeden imal edilmiş ve radar enerjisini dağıtması amacı ile altın film ile kaplanmıştır. Böylelikle hava alığındaki radar emici malzemeler ile birlikte ön radar izi %40 azaltılmıştır.

- Kanat hafif alaşımdan imal edilmiş olup 11 spar, 5 rib ve tek parçalı alt ve üst yüzey kaplamalarından oluşmaktadır ve gövdeye işlenmiş alüminyum rakor ile tutturulmaktadır.

- Yönlendirilebilir ön iniş takımının lastiği 18x5.7-8 ölçülerde ve 20.68-21.37 bar basınçlıdır. Ana iniş takımları lastikleri ise 27.75x8.75-14.5 ölçülerde ve 14.48-15.17 bar basınçtadır.

- Fin çok sparlı çok ribli olup graphite epoxy kaplamaya sahiptir.

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- Uçağın iniş takımları hidrolik kontrollü olup, ön iniş takımı arkaya, ana iniş takımları öne doğru katlanmaktadır.

F-16 SİLAH SİSTEMİ

- Sol kanat-gövde birleşim yerinde 511 mermili bir adet 20mm M61A1 Vulcan top bulunmaktadır.

- Taşınabilen silahlar arasında Sparrow, Sky Flash, Fransız Magic 2 kızılötesi yönlendirmeli havadan havaya ve AGM-65 Maverick havadan karaya füzeleri, HARM ve Shrike antiradyasyon füzeleri, Harpoon ve Penguin Mk 3 anti-gemi füzeleri bulunmaktadır.

- Kanat uçlarında birer adet AIM-9 Sidewinder'ın yanı sıra, gövde altında bir adet ve kanatlarda toplam 6 adet harici yük yuvası bulunmaktadır.

F-16 KULLANAN ÜLKELER

- Bahreyn - Belçika - Bulgaristan - Şili - Danimarka - Mısır - Yunanistan - Ürdün - Endonezya - Irak - İsrail - Fas - Hollanda - Norveç - Umman - Pakistan - Polonya - Portekiz - Singapur - Tayvan - Güney Kore - Tayland - Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri - ABD

F-16 İLE F-35 ARASINDAKİ FARK

Özetle bu iki savaş uçağı görev tanımı olarak birbirlerine benzeseler de görevlerini yapma yöntemleri oldukça farklı. F-16 görev esnasında hedefe oldukça yakın ve tüm düşman dikkatini üzerine çeken bir stil benimsese de bu dezavantajları yüksek manevra ve caydırıcı çarpışma gücü ile birlikte dengeliyor.

Bunun tersine F-35 düşmanlarını daha hiçbir şeyden haberi yokken, yok etme kabiliyetini elinde tutuyor. Düşük radar izi ve ufuk ötesi radar/silah sistemleri onu ulaşılamaz bir avcı haline getiriyor.

Her iki uçakta kendi klasmanlarında oldukça iyi uçaklar. Görev tanımları birbirine yakın olmakla birlikte aslında bir yerlerde birbirinden farklı oldukları için aslında bu iki uçağın karşılaştırılması çok da doğru olmamaktadır ancak yine de niteliksel ve niceliksel olarak yapılan karşılaştırmalar ortaya böyle bir netice çıkarmaktadır.

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