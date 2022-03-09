Ankara Valiliği Kar Tatili Açıklaması: Ankara'da 10-11 Mart Okullar Tatil mi?

İstanbul ve Kocaeli’nin de içerisinde bulunduğu bazı illerde okullar 10 Mart ve 11 Mart’ta tatil oldu. Ankara’da da kar yağışının etkisini göstermesinin ardından gözler Ankara Valiliği’ne çevrildi. Peki, Ankara’da okullar tatil mi? Yarın okullar kar tatili olacak mı?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? (10-14 MART)

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘Yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, 09.03.2022 (Çarşamba) günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde hafta boyunca aralıklarla etkili olması beklendiğinden hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları mağduriyetler yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.’ Denildi. İşte detaylar

Ankara’da yarın okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ankara’da bugün havanın çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

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