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Ankara Valiliği Kar Tatili Açıklaması: Ankara'da 10-11 Mart Okullar Tatil mi?

Yoğun kar yağışı uyarısı ile birçok ilde okulların tatil edilmesinin ardından başken Ankara'da da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak kazandı. 10-14 Mart tarihleri arasından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova gibi birçok ilde okullar tatil edilmişti. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Ankara'da da kar tatili olup olmayacağı merak edilerek araştırılıyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği'nden 10-11 Mart kar tatili açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Valiliği Kar Tatili Açıklaması: Ankarada 10-11 Mart Okullar Tatil mi?
ankara

İstanbul ve Kocaeli’nin de içerisinde bulunduğu bazı illerde okullar 10 Mart ve 11 Mart’ta tatil oldu. Ankara’da da kar yağışının etkisini göstermesinin ardından gözler Ankara Valiliği’ne çevrildi. Peki, Ankara’da okullar tatil mi? Yarın okullar kar tatili olacak mı?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? (10-14 MART)

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘Yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, 09.03.2022 (Çarşamba) günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde hafta boyunca aralıklarla etkili olması beklendiğinden hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları mağduriyetler yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.’ Denildi. İşte detaylar

Ankara’da yarın okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ankara’da bugün havanın çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Kar tatili olan iller: 10-14 Mart hangi illerde okullar tatil edildi?
GÜNDEM
Kar tatili olan iller: 10-14 Mart hangi illerde okullar tatil edildi?

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