Ankara'da yarın 30 Kasım Salı günü okullar tatil mi?

Yurdun genelinde lodos etkisi devam ediyor. Bugün etkili olan lodosun birçok ilde yarın da devam edeceği bildirildi. Bu kapsamda İstanbul ve Kocaeli'nde eğitime 1 gün ara verildi. Ankara Valiliği tarafından vatandaşlar gece saatlerinde etkili olacak kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Ankara'da lodosun etkisini sürdüreceği bilgisi okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu akıllara getirdi.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 30 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında açıklamayı haberimizde bulabilirsiniz.

ÖZGÜN Yarın tatil mi? İstanbul'da 30 Kasım okullar tatil mi edildi?

İstanbul'da hayatı felç eden lodosun gece saatlerinden itibaren Ankara'da da etkili olacağı belirtildi.

Ankara Valiliği vatandaşları uyarırken " Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara’da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü de Ankara için fırtına uyarısı yaparken rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba vebaca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

BAKAN YARDIMCISI BİRPINAR: ANKARA'DA FIRTINA SINAVI OLACAK

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece Ankara’da Fırtına sınavı olacak" ifadelerini kullandı.