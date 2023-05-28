2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , Türkiye'nin yanı sıra dünyada da yakından takip ediliyor. Bulundukları ilin seçim sonuçlarını merak eden seçmenler, seçim sonucu verilerini dakika dakika takip ediyor. Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim sonuçları , Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yasakları kaldırmasıyla birlikte Yenişafak.comadresinden canlı olarak yayımlanmaya başladı. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum, anlık veriler Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları.

İl il ilçe ilçe 2. tur seçim sonuçları

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Yurtdışı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Seçim sonuçlarına yurtdışı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve gümrükler cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları adresinden ulaşabilirsiniz.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi: Erdoğan'ın oy oranı

14 Mayıs’taki ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamladı.

Erdoğan’ın en yüksek oy oranlarına Karadeniz’de ulaştığı görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde en yüksek oy oranına sahip.

Erdoğan’ın en yüksek oy oranı: Bayburt, Gümüşhane ve Rize

Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oy oranına yüzde 78,7 ile Bayburt’ta ulaştı. Gümüşhane (yüzde 74,4) ve Rize (yüzde 72,8) bu ili izliyor. Yozgat, Çankırı, Kahramanmaraş ve Aksaray Erdoğan’ın yüzde 70’in üstünde oy aldığı diğer şehirler.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi: Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

14 Mayıs’ta Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde en yüksek oy oranına sahip.

Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy oranı: Tunceli, Şırnak ve Hakkâri

Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy aldığı il ise yüzde 80,3 ile Tunceli. Ardından Şırnak (yüzde 75,8), Hakkâri (yüzde 72,3) ve Diyarbakır (yüzde 72) geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Edirne (yüzde 63,5), İzmir (yüzde 63,3) ve Muğla’da (yüzde 62,9) yüzde 60 barajını aşmayı başardı. Türkiye geneline bakıldığında ise Kemal Kılıçdaroğlu 25 ilde yüzde 50’den daha fazla oy aldı. Erdoğan ise 34 ilde yüzde 60’dan; 46 şehirde de yüzde 50’den fazla oy aldı.

Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı oy oranı

Milletvekilliği seçimlerinde de Cumhur İttifakı, yüzde 49,5 ile tarihi bir başarı kazandı. İttifak, 600 sandalyeli Meclis’e 323 milletvekili gönderecek. AK Parti yüzde 35,6 ile 268 sandalye kazanırken MHP yüzde 10,1 ile 50 milletvekili çıkardı. Yeniden Refah Partisi de yüzde 2,8 ile 5 vekil kazandı. Oyların yüzde 35’ini alan Millet İttifakı ise 212 milletvekili ile TBMM’de yer alacak. Yüzde 25,3 oyla 169 milletvekili çıkan CHP, Meclis’te ana muhalefet rolünü üstlenmeye devam edecek. İYİ Parti ise yüzde 9,7’yle 43 milletvekili çıkardı. Yüzde 10,6 oy alan Emek ve Özgürlük İttifakı Meclis’e 65 milletvekili gönderdi. Oyların yüzde 8,8’ini alan Yeşil Sol Parti 61 milletvekili çıkarırken, TİP yüzde 1,7 ile 4 milletvekili çıkardı. ATA İttifakı ise seçimlerden yüzde 2,4 oyla çıktı.

Cumhur İttifakı toplam milletvekili sayısı kaç?

Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. Katılım oranının yüzde 88 olduğu seçimlerde Cumhur İttifakı 301 olan salt çoğunluğu elde etti. AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR’dan oluşan Cumhur İttifakı, yüzde 49,5 oy oranıyla 323 koltuğa sahip oldu. AK Parti 268, MHP 50, Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili ile Meclis’te temsil edilecek.

Millet İttifakı toplam milletvekili sayısı kaç?