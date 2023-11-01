Antalyaspor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3. turunda 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Yardımcılığını ise Yusuf Susuz ve Onur Gülter yapacak. Peki, Antalyaspor - 52 Orduspor FK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme linki ve canlı skor ekranı.