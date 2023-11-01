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Antalyaspor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’da Antalyaspor ve 52 Orduspor FK karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Peki, Antalyaspor - 52 Orduspor FK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu, muhtemel 11’ler ve canlı skor ekranı.

14:42 - 1/11/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur Antalyaspor - 52 Orduspor FK

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur Antalyaspor - 52 Orduspor FK

3. turunda 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Yardımcılığını ise Yusuf Susuz ve Onur Gülter yapacak. Peki, Antalyaspor - 52 Orduspor FK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme linki ve canlı skor ekranı.

ANTALYASPOR - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur Antalyaspor - 52 Orduspor FK maçı
bu akşam saat 20.30
’da başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR - 52 ORDUSPOR FK CANLI İZLEME LİNKİ

Antalyaspor - 52 Orduspor FK maçını canlı izlemek için

ANTALYASPOR - 52 ORDUSPOR FK CANLI SKOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI



#Antalyaspor
#52 Orduspor FK
#Ziraat Türkiye Kupası
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